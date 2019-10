Συμφωνία ΗΠΑ - Τουρκίας για πενθήμερη κατάπαυση του πυρός στη βόρεια Συρία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23:39

Ο αντιπρόεδρος Μάικ Πένς δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός στη Συρία.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά την συνάντηση του Πενς και του υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δεύτερος τη τάξει πολιτειακός παράγοντας των ΗΠΑ, η κατάπαυση του πυρός θα έχει διάρκεια 120 ώρες (5 ημέρες), προκειμένου οι κουρδοαραβικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) να αποσυρθούν από τη ζώνη ασφαλείας που θέλει να δημιουργήσει η Τουρκία στη βόρεια Συρία και να μετακινηθούν νοτιότερα.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι το Κομπάνι δεν θα αποτελέσει μέρος της ζώνης ασφαλείας.

Πριν από τη συνέντευξη Τύπου των Πενς-Πομπέο, ο Ντόναλντ Τραμπ τουίταρε για τα "καλά νέα" που έρχονται από τη συνάντηση στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι "εκατομμύρια ζωές θα σωθούν" και ευχαριστώντας τον Ερντογάν.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!