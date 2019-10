Επιστολή Τραμπ σε Ερντογάν: Δεν θέλω να είμαι υπεύθυνος για την καταστροφή της οικονομίας της Τουρκίας

Επιστολή στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκαλύπτει δημοσιογράφος του FOX, η οποία την αποκάλυψε. Στην επιστολή ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι δεν θέλει να είναι υπεύθυνος για την καταστροφή της τουρκικής οικονομίας και καλεί τον Ερντογάν να κάνει συμφωνία με τους Κούρδους ώστε να μην είναι υπεύθυνος για το σφαγιασμό χιλιάδων ανθρώπων

Διαβάστε την επιστολή:

"Αγαπητέ κύριε πρόεδρε:

Ας βρούμε μια καλή συμφωνία! Δεν θέλετε να είστε υπεύθυνος για τον σφαγιασμό χιλιάδων ανθρώπων κι εγώ δεν θέλω να είμαι υπεύθυνος για την καταστροφή της τουρκικής οικονομίας – Και θα το κάνω. Σας έδωσα ήδη μια μικρή γεύση με την υπόθεση του πάστορα Μπράνσον.

Εργάστηκα σκληρά για να λύσω μερικά από τα προβλήματά σας. Μην απογοητεύσετε τον κόσμο. Μπορείτε να πετύχετε μια εξαιρετική συμφωνία. Ο Στρατηγός Μαζλούμ [ο ηγέτης των Κούρδων] είναι πρόθυμος να διαπραγματευτεί μαζί σας και να κάνει συμβιβασμούς που δεν θα έκανε ποτέ στο παρελθόν. Εμπιστευτικά σας επισυνάπτω ένα αντίγραφο της επιστολής του σε μένα, που μόλις ήρθε.

Η ιστορία θα σας έχει ψηλά αν το κάνετε αυτό με σωστό και ανθρώπινο τρόπο. Θα σε κοιτά για πάντα σαν τον διάβολο αν δεν συμβούν καλά πράγματα. Μην είσαι σκληρός τύπος. Μην είσαι ανόητος.

Θα σε καλέσω αργότερα"

EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦@realDonaldTrump⁩’s letter to #Erdogan. ⁦@POTUS⁩ warns him to not "be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness pic.twitter.com/9BoSGlbRyt