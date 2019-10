Ο συριακός στρατός μπήκε στο Κομπάνι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:46

Οι δυνάμεις του συριακού καθεστώτος εισήλθαν στην πόλη Κομπάνι, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τέσσερα χρόνια μετά την αιματηρή και δύσκολη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους, από τους Κούρδους Πεσμεργκά, οι Συριακές δυνάμεις, υποστηριζόμενες από Ρώσους, μπήκαν στο Αϊν αλ-Αράμπ, όπως είναι η αραβική ονομασία της πόλης.

The first batch of five buses of Syrian government forces have arrived in the city of Ain Al Arab/Kobani https://t.co/lyLErD4uK4 pic.twitter.com/tH0eYBc6G4 via @NPA_SY #Syria