Τραμπ: Μεγάλη Ύφεση όπως το 1929 στις ΗΠΑ εάν κάποιος Δημοκρατικός "κλόουν" εκλεγεί πρόεδρος

Οικονομικό χάος ανάλογο της Μεγάλης Ύφεσης του 1929 προέβλεψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Ρεπουμπλικανός, εάν κάποιος από τους υποψηφίους για το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος εκλεγεί πρόεδρος της χώρας στις εκλογές του 2020.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter, η οικονομία των ΗΠΑ θα "συντριβεί" σε μια τέτοια περίπτωση that the economy would "CRASH” like it did during the Great Depression.

Ο Τραμπ αποκάλεσε μάλιστα "κλόουν" τους πιθανούς αντιπάλους του στις προεδρικές εκλογές.

Our record Economy would CRASH, just like in 1929, if any of those clowns became President! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 Οκτωβρίου 2019

Το σχόλιο του αρχηγού του αμερικανικού κράτους έρχεται μία ημέρα μετά το debate των υποψηφίων για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών, κατά το οποίο οι 12 υποψήφιοι συναγωνίστηκαν σε έντονες επικρίσεις του ενός προς τον άλλο και κατά του Τραμπ, σε ένα από μεγαλύτερη σε αριθμό συμμετεχόντων debate στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ.

Η γερουσιαστής των Δημοκρατικών από την Καλιφόρνια Kamala Harris ζήτησε η Twitter να καταργήσει τον προσωπικό λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ, μέσω του οποίου ο τελευταίος συνηθίζει να εξαπολύει επιθέσεις κατά πάντων, ενώ κάλεσε και την γερουσιαστή από την Μασαχουσέτη Elizabeth Warren, η οποία προηγείται δημοσκοπικά μεταξύ των 12, να στηρίξει αυτή τη θέση.

Στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, ο Τραμπ φέρεται να ηττάται από τους Δημοκρατικούς αντιπάλους του, ωστόσο αυτή την εβδομάδα ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός είδε την αποδοχή του να ενισχύεται.

Σύμφωνα με τρία διαφορετικά οικονομικά μοντέλα της Moody’s Analytics, εάν η οικονομία διατηρηθεί σε σταθερά επίπεδα, ο Τραμπ θα κερδίσει τις εκλογές του 2020. Τα μοντέλα, που χρονολογούνται από τη δεκαετία του '80, έχουν προβλέψει σε όλες τις περιπτώσεις με ακρίβεια τον νικητή των εκλογών, με εξαίρεση το 2016, όταν είχαν οδηγήσει σε πρόβλεψη νίκης για την Χίλαρι Κλίντον, υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος.