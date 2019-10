KPMG: Η κλιματική αλλαγή ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων λένε οι CEOs

Οι CEO καταδεικνύουν την κλιματική αλλαγή ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους το 2019, μεγαλύτερο και από το τεχνολογικό discruption, την επιστροφή στον εδαφισμό (territorialism), την κυβερνοασφάλεια και τον λειτουργικό κίνδυνο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης Global CEO Outlook 2019 της KPMG.

Είναι η πρώτη φορά στα πέντε χρόνια που διεξάγεται η έρευνα όπου η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Στην μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 1.300 CEO σε 11 βασικές αγορές και 11 βασικούς κλάδους, βρέθηκε ότι πάνω από τα τρία τέταρτα (76%) των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η ανάπτυξη της εταιρείας τους θα εξαρτηθεί από την ικανότητά τους να στραφούν προς μια οικονομία καθαρών τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

"Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον μόνο περιβαλλοντικό θέμα, αλλά έχει εξελιχθεί σε επιτακτικό οικονομικό θέμα, καθώς οι CEO δέχονται πιέσεις από επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να βοηθήσουν τον κόσμο να ξεφύγει από την αποκλειστική του εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα", αναφέρει η Regina Mayor, Global and U.S. Sector Leader for Energy and Natural Resources της KPMG. "Καθώς συνεχίζουμε να καταναλώνουμε ενέργεια με ρυθμούς-ρεκόρ, οι επιχειρήσεις εξετάζουν τρόπους για να υιοθετήσουν ένα νέο ενεργειακό μείγμα, που αποτελείται τόσο από ορυκτά καύσιμα όσο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας".

Ο Markus Tacke, CEO της Siemens Gamesa -κορυφαίας εταιρείας παγκοσμίως στην ανανεώσιμη ενέργεια- παραμένει αισιόδοξος και δηλώνει "γενικά βλέπουμε ευκαιρίες ανάπτυξης, ειδικά στις ανανεώσιμες πηγές και τον αιολικό κλάδο. Ενώ η πρόγνωση για την παγκόσμια οικονομία εμφανίζει μεγαλύτερο κίνδυνο αρνητικών εξελίξεων, παρά θετικών, τα τρέχοντα δεδομένα του [ενεργειακού] κλάδου μας δίνουν κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι".

Έμφαση στον κλάδο της ενέργειας

Μεταξύ των 1.300 CEOs που συμμετείχαν στη μελέτη CEO Outlook 2019, οι 130 προέρχονται από κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες ενέργειας, ενώ επίσης ανέφεραν την κλιματική αλλαγή ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους, με την κυβερνοασφάλεια και τις αναδυόμενες τεχνολογίες να έπονται. Περισσότεροι από το 80% των CEOs της ενέργειας αναφέρουν ότι ηγούνται προσωπικά της τεχνολογικής στρατηγικής των επιχειρήσεων τους, ενώ σε ποσοστό 79% επενδύουν περισσότερα κεφάλαια στην αγορά νέων τεχνολογιών με στόχο να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα της επιχείρησής τους.

Σύμφωνα με την έκθεση, 94% των CEOs του κλάδου της ενέργειας δηλώνουν βεβαιότητα για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους, ενώ σε ποσοστό μόλις 65% έχουν την ίδια βεβαιότητα για την παγκόσμια οικονομία. Στο θέμα της ανάπτυξης, σε ποσοστό 60% συμφωνούν ότι ενεργούν με ευελιξία στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον - και ότι αν καθυστερήσουν να αναλάβουν δράση, ίσως βρεθούν αντιμέτωποι ακόμα και με πτώχευση. Για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης τα επόμενα τρία χρόνια, το 66% των στελεχών σχεδιάζουν να αυξήσουν τις επενδύσεις για τον εντοπισμό της ανατροπής και των διαδικασιών καινοτομίας. Άλλες στρατηγικές που εφαρμόζουν περιλαμβάνουν τη δημιουργία προγραμμάτων επιταχυντών για νεοφυείς επιχειρήσεις, τη συμμετοχή σε κοινοπραξίες του κλάδου με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και την εύρεση εταιρικών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου.

Για να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις τους είναι προετοιμασμένες για το μέλλον, περισσότεροι από 85% σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες των υπαλλήλων τους στις νέες ψηφιακές δυνατότητες, ώστε να αναπτύξουν έτσι ένα πιο αποτελεσματικό εργατικό δυναμικό. "Ο κλάδος ακόμα ανακάμπτει από τον αντίκτυπο της πτώση στις τιμές των βασικών προϊόντων και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παγκόσμια οικονομία, αλλά τα στελέχη υιοθετούν μια πειθαρχημένη προσέγγιση όσον αφορά στα κεφάλαια των επενδύσεών τους, ώστε να προσφέρουν αξία και να διερευνήσουν τις νέες τεχνολογίες", αναφέρει η Regina Mayor.