Οι Ρώσοι γέρνουν την πλάστιγγα: Οι Σύροι κατέλαβαν τη Μανμπίτζ - Οι SDF ανέκτησαν τη Ρας αλ-Αΐν

Τη θέση των Αμερικανών ως αποτρεπτική δύναμη στη συριακή επικράτεια φαίνεται πως παίρνουν οι ρωσικές δυνάμεις, μετά την εντολή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να αποσύρει τα στρατεύματα των ΗΠΑ, αλλά και την επικίνδυνη κλιμάκωση των παράνομων τουρκικών ενεργειών στη Συρία με την εισβολή που μπήκε σήμερα στην έβδομη ημέρα της.

Πληροφορίες που έρχονται από την αεροπορική βάση του Ντιγιάρμπακιρ, αναφέρουν ότι οι τουρκικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να πραγματοποιήσουν βομβαρδισμό εδώ και 20 ώρες στο συριακό έδαφος, διότι ο εναέριος χώρος της Συρίας είναι κλειστός γι' αυτές, κατ' εντολή της Πολεμικής Αεροπορίας της Ρωσίας.

Αξιωματούχος του Πενταγώνου είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις της Συρίας, συνέδραμαν τους Ρώσους, να περάσουν από ιδιαίτερα δύσβατη και επικίνδυνη περιοχή πριν τους "παραδώσουν" τη Μανμπίτζ. Ταυτόχρονα οι Ρώσοι εγκαταστάθηκαν σε βάση την οποία εγκατέλειψαν οι στρατιώτες των ΗΠΑ και μάλιστα Ρώσος δημοσιογράφος καλημέρισε σήμερα το κοινό του Twitter, μέσα από την εν λόγω βάση.

#Syria #EasternEuphrates #Russia |n PMC inside the #US base in #Manbij abandoned this morning. pic.twitter.com/II2FI68aBx

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις περιπολούν περιοχές στη βορειοανατολική Συρία μεταξύ τουρκικών και των κουρδικών στρατευμάτων, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι η στρατιωτική αστυνομία της, στη Μανμπίτζ, περιπολούσε κατά μήκος των συνόρων Συρίας-Τουρκίας και αλληλεπιδρά με τις τουρκικές αρχές. Ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στην πόλη με συριακές κυβερνητικές δυνάμεις πιστές στον πρόεδρο, Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Την ηθελημένη αποχώρηση των Αμερικανών επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος του διεθνούς συνασπισμού κατά του ISIS μέσω Twitter:

Coalition forces are executing a deliberate withdrawal from northeast Syria. We are out of Manbij. // تقوم قوات التحالف بتنفيذ إنسحاب مدروس من شمال شرق سوريا. لقد غادرنا منبج