Κυρώσεις και αύξηση δασμών στον χάλυβα οι κινήσεις του Τραμπ κατά της Τουρκίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23:50

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα στο λογαριασμό του στο Twitter ότι θα εκδώσει σύντομα ένα Εκτελεστικό Διάταγμα για την επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας για τις ενέργειες της στη βορειοανατολική Συρία.

Όπως αναφέρει ο Τραμπ, σύντομα θα εκδοθεί Εκτελεστικό Διάταγμα για την επιβολή κυρώσεων σε βάρος νυν και πρώην αξιωματούχων της κυβέρνησης της Τουρκίας και άλλων προσώπων που συμβάλουν στις αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία.

Επίσης, οι δασμοί στον χάλυβα θα επανέλθουν στο 50%, όπως ήταν πριν από τη μείωση που έγινε τον Μάιο.

"Οι ΗΠΑ επίσης θα σταματήσουν άμεσα τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες διεξάγονται από το υπουργείο Εμπορίου, όσον αφορά μια εμπορική συμφωνία 100 δισ. δολ. με την Τουρκία", τονίζει ο Τραμπ.

"Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μου, η κυβέρνηση μου έχει εργαστεί ακούραστα για να διασφαλίσει την ασφάλεια και προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών και των πολιτών τους", αναφέρει στη δήλωση του ο Αμερικανός πρόεδρος και προσθέτει:

"Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι μας απελευθέρωσαν το 100% του αδίστακτου χαλιφάτου του ISIS. Η Τουρκία δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο αυτά τα επιτεύγματα. Η Τουρκία θα πρέπει επίσης να θέσει σε προτεραιότητα την προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα των ευαίσθητων εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στη βορειοανατολική Συρία. Αδιάκριτες επιθέσεις κατά πολιτών, καταστροφές πολιτικών υποδομών και επιθέσεις κατά εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων δεν είναι αποδεκτές. Επιπλέον, η επιστροφή των προσφύγων θα πρέπει να γίνει με ασφαλή, εθελοντικό και αξιοπρεπή τρόπο.

Η στρατιωτική επέλαση της Τουρκίας, θέτει σε κίνδυνο πολίτες και διακινδυνεύει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Ήμουν απόλυτα ξεκάθαρος στον πρόεδρο Ερντογάν: Η κίνηση της Τουρκίας προκαλεί ανθρωπιστική κρίση και θέτει τις συνθήκες για πιθανή διάπραξη εγκλημάτων πολέμου. Η Τουρκία πρέπει να διαφυλάξει την ασφάλεια των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων και είναι τώρα, ή θα είναι στο μέλλον, υπεύθυνη για τη συνέχιση της κράτησης των τρομοκρατών του Ισλαμικού Κράτους στην περιοχή. Δυστυχώς η Τουρκία δεν φαίνεται να μετριάζει τον ανθρωπιστικό αντίκτυπο της εισβολής.

Όπως έχω ανακοινώσει προηγουμένως, αποσύρω το υπολειπόμενο προσωπικό των ΗΠΑ από τη βορειοανατολική Συρία καθώς οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν νικήσει το χαλιφάτο του ISIS. Το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ που θα αποσύρεται από τη Συρία θα αναδιαταχθεί και θα παραμείνει στην περιοχή για να παρακολουθεί την κατάσταση και να αποτρέψει την επανάληψη των γεγονότων του 2014, όταν η απειλή του ISIS που δεν λήφθηκε υπόψη κατέκλυσε τη Συρία και το Ιράκ. Ένα μικρό αποτύπωμα των δυνάμεων των ΗΠΑ θα παραμείνει στο φυλάκιο "At Tanf" στη νότια Συρία για να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τα απομεινάρια του ISIS.

Οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν επιθετικά οικονομικές κυρώσεις για να στοχεύσουν αυτούς που επιτρέπουν, διευκολύνουν και χρηματοδοτούν αυτές τις απεχθείς πράξεις στη Συρία. Είμαι πανέτοιμος να καταστρέψω άμεσα την οικονομία της Τουρκίας εάν οι ηγέτες της χώρας συνεχίσουν να ακολουθούν αυτό το επικίνδυνο και καταστροφικό μονοπάτι", καταλήγει η ανακοίνωση.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME