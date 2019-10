Ο συριακός στρατός εισέρχεται στην πόλη Μάνμπιτζ

Πριν από λίγα λεπτά, συριακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα συριακά στρατεύματα του Μπασάρ αλ-Άσαντ, πρόλαβαν τα τουρκικά στρατεύματα και μπήκαν στην Μανμπίτζ, που μέχρι πρότινος βρισκόταν υπό των έλεγχο των Κούρδων του SDF.

Ο Συριακός Στρατός εισήλθε νωρίτερα στην πόλη Τάμπκα, που επίσης ελεγχόταν από τους Κούρδους, στην επαρχία Ράκα και κινήθηκε4 ταχύτατα προς βορρά.

#Breaking

Another batch of Syrian government forces is moving from al-Sultania village east of Manbij city towards Ain al-Arab / Kobani city#NPA pic.twitter.com/j4ZwbIuYbX