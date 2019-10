ΕΕ: Κυρώσεις στην Τουρκία λόγω γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ ζητεί το Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ

Στην προετοιμασία "περιοριστικών μέτρων" έναντι ατόμων και εταιριών που εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της σημερινής συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, επαναβεβαιώνεται η "πλήρης αλληλεγγύη" του Συμβουλίου της ΕΕ προς την Κύπρο, "όσον αφορά το σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο". Επιπλέον, το συμβούλιο υπενθυμίζει τα συμπεράσματά του της 15ης Ιουλίου 2019 ιδίως σε ό,τι αφορά την "οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και της υφαλοκρηπίδας", η οποία πρέπει να γίνεται "με διάλογο και διαπραγμάτευση καλή τη πίστει, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με την αρχή της καλής γειτονίας".

"Το Συμβούλιο, βασιζόμενο στις προπαρασκευαστικές εργασίες που έχουν ήδη αναληφθεί, συμφωνεί με τη θέσπιση ενός καθεστώτος-πλαισίου περιοριστικών μέτρων που απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παράνομη γεωτρητική δραστηριότητα υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και τον Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις για το σκοπό αυτό", καταλήγουν τα συμπεράσματα του συμβουλίου για τη δράση της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ.

Agreement found at Foreign Affairs Council on Conclusions on both North East #Syria and on Turkish drillings in Eastern Mediterranean. The #EU is fullly united