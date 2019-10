Bloomberg: Μερική συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας, πιθανή ανακωχή στον εμπορικό πόλεμο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21.03

Σε μερική συμφωνία κατέληξαν την Παρασκευή το βράδυ (ώρα Ελλάδος) ΗΠΑ και Κίνα στις διαπραγματεύσεις τους για ζητήματα εμπορίου, σε μια εξέλιξη που πιθανόν να οδηγήσει σε ανακωχή στον μεταξύ τους εμπορικό πόλεμο, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, η μερική συμφωνία μπορεί να ακολουθηθεί από συνολική ρύθμιση των σχέσεων των δύο χωρών στον εμπορικό τομέα, η οποία θα υπογραφεί από τους προέδρους των δύο χωρών, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Κίνα θα προχωρήσει σε υποχωρήσεις στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα και οι ΗΠΑ θα μειώσουν το βάρος των δασμών στις κινεζικές εισαγωγές.

Η συμφωνία έχει προσωρινό χαρακτήρα και υπόκειται σε αλλαγές, καθώς αργότερα εντός της ημέρας ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Liu He, σημειώνει το Bloomberg.

Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη, ο οποίος έχει ξεσπάσει εδώ και πάνω από έναν χρόνο, έχει οδηγήσει σε επιβολή δασμών σε προϊόντα και αγαθά συνολικής αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στις εμπορικές συναλλαγές Πεκίνου - Ουάσινγκτον, ενώ έχει οδηγήσει σε αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων για την παγκόσμια ανάπτυξη, ενώ έχει πλήξει σημαντικά και τα εταιρικά κέρδη.

Ήδη από την Πέμπτη το βράδυ υπήρχε αισιοδοξία για θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ ότι οι συνομιλίες πηγαίνουν "πολύ καλά", λίγες ώρες αφού είχε ανακοινώσει την σημερινή του συνάντηση με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Κίνας.

Οι ρυθμιστικές αρχές της Κίνας, στο μεταξύ, ανακοίνωσαν χρονοδιάγραμμα για την αφαίρεση της απαίτησης οι ξένες εταιρείες του χρηματοοικονομικού κλάδου που δραστηριοποιούνται σε κινεζικό έδαφος να έχουν απαραιτήτως και κινεζική επενδυτική συμμετοχή, γεγονός που θεωρήθηκε επίσης θετικό σημάδι.

Το κλίμα βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο μετά το σημερινό tweet του Αμερικανού προέδρου, στο οποίο ο τελευταίος ανέφερε ότι "καλά πράγματα" συμβαίνουν στις διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο και ότι "τα αισθήματα είναι πιο θερμά σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν".

Good things are happening at China Trade Talk Meeting. Warmer feelings than in recent past, more like the Old Days. I will be meeting with the Vice Premier today. All would like to see something significant happen!