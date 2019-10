Διαδηλώσεις από τους Κούρδους στο Ιράκ ενάντια στην επίθεση της Τουρκίας

Χιλιάδες Κούρδοι του Ιράκ αποδοκίμασαν σήμερα τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καταγγέλλοντας την επίθεση που εξαπέλυσε η Άγκυρα στη βορειοανατολική Συρία εναντίον μιας κουρδικής πολιτοφυλακής.

Στη Σουλεϊμανίγια, στο ανατολικό Ιράκ, περίπου 5.000 διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους φωνάζοντας "Ερντογάν δικτάτορα", ενώ επέκριναν την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση που, σύμφωνα με τους ίδιους, θα ενισχύσει τους τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, μετέδωσε ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στην περιοχή.

Στο Ερμπίλ, την πρωτεύουσα του ιρακινού Κουρδιστάν, εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν επίσης στους δρόμους, στην πλειονότητά τους Κούρδοι πρόσφυγες από τη Συρία, ανέφερε ένας φωτορεπόρτερ του AFP.

Το πλήθος συγκεντρώθηκε αρχικά μπροστά από την έδρα της αντιπροσωπείας του ΟΗΕ στο Ερμπίλ προτού κατευθυνθεί προς το προξενείο της Τουρκίας, το οποίο δεν μπόρεσε να προσεγγίσει, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν αποκλείσει την πρόσβαση σε αυτό.

The #Kurds From #Bașur/#Bashur Went Out On The Streets Of #Slemani/#Silêmanî/#Sulaymaniah City From The #Kurdistan Region To Protest Against The Turkish Bombing On The #Kurdish Region Of #Rojava From Northern #Syria pic.twitter.com/bLed7Zxci9