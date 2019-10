Τραμπ: Θα σβήσω την οικονομία του Ερντογάν αν εξαλείψει τους Κούρδους

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού πρώτα έδωσε το "πράσινο" φως για την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία άρχισε σήμερα την Τετάρτη τις απειλές. Αφού πρώτα είπε ότι είναι κακή ιδέα η κίνηση της Τουρκίας, αργά το βράδυ συνέχισε σε πιο απειλητικό ύφος.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ανησυχίες ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα εξαλείψει τους Κούρδους είπε: "Θα σβήσω την Οικονομία του εάν το κάνει αυτό … Το έχω κάνει ήδη μία φορά. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι πολεμούν ο ένας τον άλλον εδώ και αιώνες… Συμφωνώ με τις κυρώσεις, εάν δεν το κάνει όσο πιο ανθρώπινα γίνεται. Η Τουρκία θα πληρώσει "μεγάλο οικονομικό τίμημα" εάν η επιχείρησή της στη Συρία δεν είναι "δίκαιη”", είπε ο κ. Τραμπ.

