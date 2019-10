Τραμπ: Κακή ιδέα η επίθεση στη Συρία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:56

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Τετάρτη την Τουρκία κατά της στρατιωτικής της επιχείρησης στη Συρία, λέγοντας ότι η επίθεση είναι "κακή" ιδέα που δεν υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ. Κάλεσε παράλληλα την Άγκυρα να προστατέψει τις θρησκευτικές μειονότητες.

"Οι ΗΠΑ δεν εγκρίνουν αυτή την επίθεση και έχουν ξεκαθαρίσει στην Τουρκία ότι αυτή η επιχείρηση είναι κακή ιδέα", σημειώνει ο Trump σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος.

"Η Τουρκία έχει δεσμευτεί να προστατέψει τους πολίτες, να προστατέψει τις θρησκευτικές μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει ανθρωπιστική κρίση -και εμείς θα φροντίσουμε να τηρήσουν αυτή τη δέσμευση".

Πέραν αυτών στην ανακοίνωσή του, ο Τραμπ προσθέτει ότι η Τουρκία είναι πλέον υπεύθυνη για τους φυλακισμένους τζιχαντιστές στο καμπ του Al-Hol, τους οποίους θα πρέπει να αποτρέψει από το να επαναφέρουν το Ισλαμικό Κράτος σε οποιαδήποτε μορφή.

Notably, @realDonaldTrump has not tweeted this statement himself. https://t.co/5kVtGTTCkO