Η Τουρκία βομβαρδίζει τη Συρία: Οι πρώτοι νεκροί άμαχοι -Απαντούν οι Κούρδοι

Τουρκικά μαχητικά βομβαρδίζουν χωριά και κωμοπόλεις στη Συρία, μετά την εντολή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για έναρξη της επιχείρησης "Πηγή Ειρήνης", στα βορειοανατολικά της χώρας.

Η επιχείρηση έχει στόχο να εκτοπίσει τους Κούρδους των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG), από τα σύνορα με την Τουρκία, ώστε να ξεκινήσει η ανακοινωθείσα μετεγκατάσταση των προσφύγων που βρίσκονται στην Τουρκία, διαλύοντας έτσι τις όποιες μελλοντικές βλέψεις των Κούρδων για δημιουργία κράτους στην περιοχή.

Βομβαρδισμοί έχουν ξεκινήσει σε όλες τις μεθοριακές περιοχές της επαρχίας Σερικανίγιε της Συρίας, όπως οι Ταλ Αμπιάντ, Γκιρέσπι, Ρας αλ-Αιν, Καμισλί και Άιν Ίσα.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, οι κάτοικοι έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν τις περιοχές, κατευθυνόμενοι προς το Κομπάνι για ασφάλεια, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) υπάρχουν πριν συμπληρωθεί η πρώτη ώρα της εισβολής, οι πρώτοι νεκροί άμαχοι.

"Δύο πολίτες έχασαν τη ζωή τους, άλλοι δύο τραυματίστηκαν από τα τουρκικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον του χωριού Μισαράφα" γνωστοποίησαν στο Twitter οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις. Όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya, ο αριθμός των νεκρών από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς ανέρχεται σε επτά και των τραυματιών σε 16.

Παράλληλα οι Κούρδοι άρχισαν να βομβαρδίζουν με τη σειρά τους τα τουρκικά εδάφη και συγκεκριμένα με όλμους, χτύπησαν την πόλη Τζεϊλάνπινάρ στα σύνορα, χωρίς να υπάρξουν θύματα, αλλά και την πόλη Νουσαϊντίν, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Καμισλί.

#BREAKING



Two mortars were fired at residential areas in Ceylanpinar by the PKK/YPG terror group amid #Turkey's ongoing operation; no casualties reported in Ceylanpinarpic.twitter.com/Ekgv2LLICu