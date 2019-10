Ερντογάν: Ξεκίνησε η στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16.55

Την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης κατά των κουρδικών πολιτοφυλακών στο έδαφος της βόρειας Συρίας ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, το απόγευμα της Τετάρτης.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του τουρκικού κράτους, "οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν την επιχείρηση "Πηγή Ειρήνης" ενάντια στις "τρομοκρατικές οργανώσεις PKK/YPG και ISIS".

#OperationPeaceSpring will neutralize terror threats against Turkey and lead to the establishment of a safe zone, facilitating the return of Syrian refugees to their homes.



We will preserve Syria’s territorial integrity and liberate local communities from terrorists.