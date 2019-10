Ο Τραμπ πλέκει το εγκώμιο της Τουρκίας και ανακοινώνει επίσκεψη του Ερντογάν

Μετά το χθεσινό tweet περί "απαράμιλλης σοφίας" του, ο Τραμπ συνεχίζει σήμερα, σε μία ακόμα προσπάθεια, να μπερδέψει την παγκόσμια κοινότητα. Αφού λοιπόν χτες έδωσε το "πράσινο" φως στην Τουρκία, να εισβάλει στην Τουρκία, ωθώντας όλους τους εχθρούς και φίλους του να αντιδράσουν σε αυτή την κίνηση σήμερα γνωστοποιεί μέσω πάλι δύο "τιτιβισμάτων" ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα τον επισκεφθεί στις 13 Νοεμβρίου ως καλεσμένος του.

Αφού πριν από μερικές εβδομάδες απέπεμψε την Τουρκία από το πρόγραμμα για τα F-35, σε αυτά τα tweet ο Τραμπ αποκαλεί την Τουρκία σημαντικό εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ και ένα σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ, ενώ τονίζει ότι τα εργοστάσια του Ερντογάν "φτιάχνουν τον δομικό χάλυβα για τα μαχητικά F-35".

Μέσω της ανάρτησης ο Τραμπ ευχαριστεί την Τουρκία για το γεγονός ότι βοήθησε τις ΗΠΑ να σώσουν πολλές ζωές στην επαρχία Ιντλίμπ αλλά και για την παράδοση του Αμερικανού πάστορα Αντριου Μπράνσον, αφήνοντας στην άκρη το γεγονός ότι για να πάριε πίσω τον Μπράνσον, κόντεψε να ισοπεδώσει την τουρκική λίρα.

.....good health, at my request, Pastor Brunson, who had many years of a long prison term remaining. Also remember, and importantly, that Turkey is an important member in good standing of NATO. He is coming to the U.S. as my guest on November 13th. #ENDENDLESSWARS