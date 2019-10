Προς οριστική ρήξη Βρετανίας και ΕΕ - "Ταφόπλακα" στις διαπραγματεύσεις το τηλεφώνημα Τζόνσον - Μέρκελ

Προς οριστική κατάρρευση βαδίζουν οι διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου για την επίτευξη συμφωνίας συντεταγμένης αποχώρησης του δεύτερου από το μπλοκ των 28 χωρών, μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχαν νωρίς το πρωί της Τρίτης ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ.

Πηγές του βρετανικού πρωθυπουργικού γραφείου της Ντάουνινγκ Στριτ, αριθμός 10, έκαναν λόγο για "στροφή της ΕΕ" σε μια θέση που ουσιαστικά ζητεί την "παράδοση" της Βόρειας Ιρλανδίας σε μια μόνιμη παραμονή στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ και σε επίσης μόνιμη ευθυγράμμιση με τους όρους της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, κάτι που το Λονδίνο θεωρεί παράδοση εθνικού εδάφους και αδιανόητο αντίτιμο προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για το Brexit.

Συγκεκριμένα, η πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε: "Το τηλεφώνημα με την Μέρκελ έδειξε ότι η ΕΕ έχει υιοθετήσει μια νέα θέση. Εκείνη έκανε ξεκάθαρο ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι εξαιρετικά απίθανη και ότι θεωρεί πως η ΕΕ διαθέτει βέτο έναντι της αποχώρησής μας από την Τελωνειακή Ένωση. Η Μέρκελ είπε ότι εάν η Γερμανία αποφάσιζε να εγκαταλείψει την ΕΕ, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, ωστόσο το ΗΒ δεν μπορεί να φύγει χωρίς να αφήσει πίσω του τη Βόρεια Ιρλανδία στην Τελωνειακή Ένωση και σε πλήρη ευθυγράμμιση ρυθμιστικού πλαισίου με την ΕΕ για πάντα. Είπε ακόμη ότι η Ιρλανδία βρίσκεται στο επίκεντρο του προβλήματος και ότι η Δημοκρατία της Ιρλανδίας θα πρέπει τουλάχιστον να έχει βέτο στην αποχώρηση της Β. Ιρλανδίας. Η Μέρκελ είπε ότι ο πρωθυπουργός θα πρέπει να πει στην Β. Ιρλανδία ότι θα μείνει σε πλήρη ρυθμιστική ευθυγράμμιση με την ΕΕ για πάντα, αλλά ότι, ακόμη κι έτσι, δεν λύνονται όλα τα ζητήματα των τελωνειακών ελέγχων. Ήταν πολύ χρήσιμη στιγμή ξεκαθαρίσματος από όλες τις απόψεις. Εάν αυτό αποτελεί μια νέα, επίσημη θέση, αυτό σημαίνει ότι μια συμφωνία είναι αδύνατη όχι μόνον τώρα, αλλά για πάντα. Κάνει ακόμη ξεκάθαρο ότι είναι έτοιμοι να τορπιλίσουν την Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής".

No10 statement in full suggesting talking over (for now) in brexit negotiations pic.twitter.com/CfKZY0zDsD — Sam Coates Sky (@SamCoatesSky) October 8, 2019

Η άτυπη ενημέρωση για το περιεχόμενο της επαφής Τζόνσον - Μέρκελ οδήγησε σε βουτιά τη βρετανική λίρα.

A look at the pound after Boris Johnson holds what seems to be a very difficult phone call with Angela Merkel https://t.co/d0Dr7qOFId pic.twitter.com/ORu3vuOyp0 — Bloomberg Brexit (@Brexit) October 8, 2019

"Παραπάνω από εξωφρενικό"

Επιβεβαιώνοντας τη διαρροή της Ντάουνινγκ Στριτ, η ηγέτις του βορειοϊρλανδικού, δεξιού Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP), το οποίο στηρίζει με ψήφο ανοχής την κυβέρνηση Τζόνσον, Αρλίν Φόστερ, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι "τα σχόλια της Γερμανίδας καγκελαρίου για παραμονή της Β. Ιρλανδίας για πάντα στην τελωνειακή ένωση αποκαλύπτουν τον πραγματικό στόχο του Δουβλίνου και της ΕΕ. Το να ζητείται από το ΗΒ να εγκαταλείψει κυρίαρχο έδαφός του σε έναν ξένο οργανισμό του οποίου πλέον δεν θα είναι μέλος και στις αποφάσεις του οποίου δεν θα έχει κανέναν λόγο είναι πέρα κι από εξωφρενικό. Καμία βρετανική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε ποτέ να δεχθεί μια τέτοιου τύπου παράδοση".

Προσθέτει ακόμη ότι "έτσι αποκαλύπτεται ο πραγματικός στόχος του "backstop” και γίνεται πλέον ορατός σε όλους. (...) Δεν πρόκειται να δεχθούμε ένα τέτοιο τελεσίγραφο ή αποτέλεσμα".

Μετά τη διαρροή της βρετανικής κυβερνητικής θέσης περί αδιεξόδου στις συνομιλίες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ απάντησε, καλώντας τον Βρετανό πρωθυπουργό να εγκαταλείψει το "χαζό blame game" και να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς ζητεί.

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis? — Donald Tusk (@eucopresident) October 8, 2019

Εκπρόσωπος της καγκελαρίου Μέρκελ επιβεβαίωσε την τηλεφωνική της επικοινωνία με τον Μπ. Τζόνσον, συμπληρώνοντας ότι η Καγκελαρία δεν πρόκειται να σχολιάσει το περιεχόμενο "απόρρητων επαφών".

"Φιάσκο του Brexit"

Η τοπική πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Μπόρις Τζόνσον, κατηγορώντας τον ότι θέλει να ρίξει το φταίξιμο του πρωτοφανούς "φιάσκου του Brexit" σε οποιονδήποτε άλλον πλην της κυβέρνησής του.

The UK government’s attempt to shift the blame for the Brexit fiasco to anyone but themselves - today it’s Merkel - is pathetically transparent. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) October 8, 2019

Ο σκιώδης υπουργός Brexit του Εργατικού Κόμματος, αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ΗΒ, Σερ Κιρ Στάρμερ, εξαπέλυσε επίσης επίθεση κατά του Τζόνσον για "κυνική απόπειρα να σαμποτάρει τις διαπραγματεύσεις", ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι από την πρώτη ημέρα της θητείας του είχε στόχο μια έξοδο από την ΕΕ χωρίς συμφωνία.

Οι Εργατικοί καλούν τέλος το βρετανικό κοινοβούλιο να "προλάβει" την "ανεύθυνη κυβέρνηση" και να αποτρέψει την ασύντακτη έξοδο της χώρας από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου.