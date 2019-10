Η Τουρκία βομβάρδισε Κούρδους στη Συρία

Αεροπορική επιδρομή κατά βάσης Κούρδων των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας, στην επαρχία Αλ-Χασάκα, διεξήγαγε σύμφωνα με πληροφορίες η τουρκική πολεμική αεροπορία.

Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή εναντίον στρατιωτικής βάσης που φιλοξενεί αραβο-κουρδικές μονάδες των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στην επαρχία Αλ-Χασάκα στη βορειοανατολική Συρία, μετέδωσε η τηλεόραση al-Mayadeen του Λιβάνου, αλλά και το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

"Τα τουρκικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στην έδρα των κουρδικών δυνάμεων κοντά στην πόλη Αλ-Μαλικίγια στην επαρχία Αλ-Χασάκα στη βορειοανατολική Συρία", μετέδωσε το Al-Mayadeen επικαλούμενο δικό του ανταποκριτή.

Όπως όμως ανακοίνωσε το σαουδαραβικό κανάλι al-Ikhbariya, αλλά και η τουρκική Daily Sabah, η επίθεση είχε στόχο τους πολιτοφύλακες των Κούρδων της YPG τους οποίους η Τουρκία έχει χαρακτηρίσει τρομοκράτες και συνεργάτες του PKK.

H επίθεση έγινε στη συριακή πόλη al-Malikiyah, στην οποία οι Αμερικανοί έχουν βάση, αλλά και περιοχή η οποία είναι πέρασμα ανεφοδιασμού.

#Syria: video showing Turkish Air Force targeting area of Semalka border crossing with #Iraq (used to transfer supplies). https://t.co/SAUkTWnbec pic.twitter.com/LLU9zjCzwR