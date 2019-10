Τραμπ: Αν η Τουρκία κάνει κάτι εκτός ορίων θα καταστρέψω ολοσχερώς την οικονομία της

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19:30

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε "να καταστρέψει ολοσχερώς και να εξολοθρεύσει" την τουρκική οικονομία στην περίπτωση που η Άγκυρα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που ο ίδιος, με την "ανυπέρβλητη σοφία" του, θεωρήσει είναι ότι "εκτός ορίων", έπειτα από την απόφασή του να δώσει διαταγή για την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την βορειοανατολική Συρία.

"Όπως έχω δηλώσει στο παρελθόν με απερίφραστο τρόπο, και απλά επαναλαμβάνω, αν η Τουρκία κάνει κάτι που εγώ, με τη σπουδαία και ανυπέρβλητη σοφία μου, θεωρήσω ότι είναι εκτός ορίων, θα καταστρέψω ολοσχερώς και θα εξολοθρεύσω την Οικονομία της Τουρκίας (Το 'χω ξανακάνει!)", είπε ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος με tweet του.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...