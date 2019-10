Δεν υποχωρεί η Τουρκία: Στις 7 Οκτωβρίου ξεκινά τη γεώτρηση το "Γιαβούζ"

Μετά τις προσπάθειες εντυπωσιασμού, του Τούρκου υπουργού Ενέργειας, τη σκυτάλη πήρε ένα ακόμα στέλεχος της κυβέρνησης Ερντογάν, με σκοπό να προκαλέσει και να πείσει την κοινή γνώμη, ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στην κυπριακή ΑΟΖ.

Στις 7 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η έναρξη της γεώτρησης του τουρκικού γεωτρύπανου "Γιαβούζ", όπως δήλωσε στο Twitter, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Τσαατάι Ερτζιγές. Επίσης υποστήριξε ότι η γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και φυσικά κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ο Ερτζιγές αναφέρει ότι: "το Γιαβούζ θα ξεκινήσει ένα νέο γύρο γεωτρήσεων στις 7 Οκτωβρίου 2019". "Η περιοχή της γεώτρησης βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας όπως έχει καταγραφεί στον OΗΕ και η τουρκική κυβέρνηση αδειοδότησε την κρατική Εταιρεία Πετρελαίου με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα του κράτους το 2012" αναρτώντας ακόμα έναν χάρτη που δείχνει πώς οι Τούρκοι αντιλαμβάνονται τα χωρικά ύδατα γύρω από την Κύπρο.

