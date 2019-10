Ο Τζόνσον θα ζητήσει νέα παράταση του Brexit εάν δεν επιτύχει συμφωνία έως 19/10

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15.43

Νέα παράταση για την ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει ο πρωθυπουργός της χώρας Μπόρις Τζόνσον, εάν δεν έχει επιτύχει συμφωνία για το περιεχόμενο της Συμφωνίας Αποχώρησης έως τις 19 Οκτωβρίου, σύμφωνα με βρετανικά κυβερνητικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο ανώτερο αστικό δικαστήριο της Σκωτίας (Court of Session).

Η αποκάλυψη των εγγράφων αντιφάσκει με τις δηλώσεις Τζόνσον ότι δεν πρόκειται να ζητήσει παράταση και ότι "καλύτερα να βρεθεί νεκρός σε χαντάκι" παρά να υποβάλει ένα τέτοιο αίτημα.

Here are the paragraphs Aidan O'Neill QC, Counsel for @DaleVince, @joannaccherry and myself, has just read out. They are from the written case of the Prime Minister and if the Prime Minister promises the court he will comply we need take no further time. Why will he not? pic.twitter.com/YnYLJ0iMhn