Για την κατρακύλα της Wall Street ευθύνονται οι Δημοκρατικοί, λέει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα τους Δημοκρατικούς για τις μεγάλες απώλειες του αμερικανικού χρηματιστηρίου, σημειώνοντας στο λογαριασμό του στο Twitter ότι η έρευνα που ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα για την παραπομπή του έχει πλήξει την αμερικανική αγορά και τους συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς των Αμερικανών.

"Όλη αυτή η ανοησία με την παραπομπή, που δεν πάει πουθενά, οδηγεί σε πτώση την χρηματιστηριακή αγορά και τους [συνταξιοδοτικούς] λογαριασμούς 401K", αναφέρει σε ανάρτηση του στο Twitter.

"Αλλά ακριβώς αυτό είναι που θέλουν να κάνουν οι Δημοκρατικοί. Είναι πρόθυμοι να πλήξουν τη χώρα με μόνο τις εκλογές του 2020 στο μυαλό τους!", προσθέτει.

All of this impeachment nonsense, which is going nowhere, is driving the Stock Market, and your 401K’s, down. But that is exactly what the Democrats want to do. They are willing to hurt the Country, with only the 2020 Election in mind!