"Πυρά" Τσαβούσογλου κατά Μακρόν: Είναι "κόκκορας που κράζει ενώ τα πόδια του είναι καλυμμένα με λάσπη΄"

Δεν άφησε τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου να πέσουν κάτω, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου και μάλιστα απάντησε σε απίστευτο ύφος, με χαρακτηρισμούς άνευ προηγουμένου παρομοιάζοντας τον Γάλλο πρόεδρο με… κόκορα που "κράζει ενώ τα πόδια του είναι καλυμμένα με λάσπη”.

Μιλώντας στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Τσαβούσογλου είπε μεταξύ άλλων πως ο Μακρόν "ξεπέρασε τα όριά του, δυσφημώντας την Τουρκία για την ελευθερία της έκφρασης" και αναρωτήθηκε "πόσους μετανάστες έχει δεχθεί στη χώρα του; Αντίθετα, φιλοξένησε τρομοκράτες του YPG / PKK στο Μέγαρο των Ηλυσίων".

#France President @EmmanuelMacron is like a rooster crowing while legs covered with a mud, says #Turkey's Foreign Minister Mevlut Cavusoglu who is apparently furious over Macron's criticism of Turkey at @coe assembly @PACE_News pic.twitter.com/DVPdtsuqz1