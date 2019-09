Ο Τραμπ περνά στην επίθεση: Δημοκρατικοί γερουσιαστές απείλησαν τον Ουκρανό πρόεδρο

Στις ΗΠΑ έχει ξεσπάσει πολιτική κρίση τις τελευταίες ώρες.

Από τη μία πλευρά οι Δημοκρατικοί διακήρυξαν χτες ότι ξεκινούν έρευνα για παραπομπή και καθαίρεση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τη Νάνσι Πελόζι, πρόεδρο της Βουλής, να δίνει το "πράσινο φως", μετά το σάλο που προκλήθηκε από το τηλεφώνημα του Τραμπ στον Ουκρανό πρόεδρο στα τέλη Ιουλίου.

Από την άλλη ο Τραμπ, λέγοντας παραδεχόμενος ότι μίλησε με τον Βολοντιμιρ Ζελένσκι και ότι στη συνομιλία τού ζήτησε να ερευνήσει τον Χάντερ Μπάιντεν, γιο του πολιτικού του αντιπάλου για τις επερχόμενες εκλογές του 2020, Τζο Μπάιντεν, έδωσε εντολή να δημοσιευθούν τα πρακτικά της συνομιλίας τους, ώστε να ριχθεί φως.

Η δημοσιοποίηση των πρακτικών της συνομιλίας προκάλεσε ντόμινο αντιδράσεων από τη Νάνσι Πελόζι, από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αλλά και από τον ίδιο τον Ουκρανό πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε ότι ουδέποτε πιέστηκε από τον Τραμπ ώστε να κάνει έρευνα για τους Μπάιντεν.

Λίγες ώρες μετά από το βήμα του ΟΗΕ, ο Τραμπ το πήγε ένα βήμα παραπέρα, ρίχνοντας το μπαλάκι στους Δημοκρατικούς. Κατηγόρησε τους γερουσιαστές Κρις Μέρφι, Μπομπ Μενέντεζ, Ντικ Ντέρμπιν, Πάτρικ Λίχι ότι απείλησαν τον Ουκρανό πρόεδρο: "Τον απείλησαν για να κάνει πράγματα. Τώρα αυτό είναι κάτι για το οποίο κατηγορούν εμένα, αλλά δεν το έκανα εγώ", είπε, χωρίς προφανώς να δώσει εξηγήσεις ή διευκρινίσεις. "Ο Κρις Μέρφι κυριολεκτικά απείλησε το πρόεδρο της Ουκρανίας, πως αν δεν κάνει τα πράγματα όπως θέλουν, δεν θα έχουν την υποστήριξη των Δημοκρατικών", είπε.

Το θέμα, βέβαια, είναι πως στη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, στην οποία πιθανότατα αναφέρεται ο Τραμπ, παρών ήταν και ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, Ρον Τζόνσον, όχι μόνο ο Κρις Μέρφι.

Trump says Democrat Senators Bob Menendez, Dick Durbin, Patrick Leahy, and Chris Murphy all threatened Ukraine over probes into him:



"Chris Murphy literally threatened the president of Ukraine that if he doesn’t do things right they won’t have Democrat support in Congress” pic.twitter.com/ayYUo1DKwu