Βρετανία: Το Ανώτατο Δικαστήριο "ράπισε" τον Τζόνσον

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14.25

Απόφαση - ράπισμα στον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον εξέδωσε πριν από λίγο το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, κρίνοντας την απόφασή του για αναστολή της λειτουργίας του κοινοβουλίου από τις 9 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου "παράνομη" και "άκυρη".

Ουσιαστικά το δικαστήριο έκρινε ότι ο επικεφαλής της κυβέρνησης έδωσε μια παράνομη "συμβουλή" στην αρχηγό του κράτους, βασίλισσα Ελισάβετ, αναγκάζοντάς την να προχωρήσει στην αναστολή των εργασιών του κοινοβουλίου για παρατεταμένο διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα και από 11 μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με βάση τη συγκεκριμένη κρίση του, το δικαστήριο σημειώνει ότι η αναστολή θεωρείται ως μη γενόμενη και οι πρόεδροι των δύο σωμάτων του κοινοβουλίου, Βουλής των Κοινοτήτων (κάτω σώμα) και Βουλής των Λόρδων (άνω σώμα), έχουν πλέον την πρωτοβουλία να προχωρήσουν όπως εκείνοι κρίνουν, έχοντας το δικαίωμα να συγκαλέσουν άμεσα κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Lady Hale, εκθέτοντας την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, "το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο εκ του νόμου να διαπιστώσει ότι η απόφαση (σ.σ. Τζόνσον) να συμβουλεύσει την Αυτής Μεγαλειότητα να αναστείλει τη λειτουργία του κοινοβουλίου ήταν παράνομη, καθώς είχε τη συνέπεια να εμποδίσει μερικώς ή πλήρως το Κοινοβούλιο από το να εκτελεί τα συνταγματικά του καθήκοντα".

Πρόκειται για σκληρό χτύπημα στην προσπάθεια του Συντηρητικού πρωθυπουργού του ΗΒ να μειώσει την πίεση προς την κυβέρνησή του από πλευράς του κοινοβουλίου εν όψει της ημερομηνίας - σταθμού για την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 31 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πηγές της Ντάουνινγκ Στριτ, τις οποίες επικαλείται το BBC, το πρωθυπουργικό γραφείο "επεξεργάζεται" την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και δεν προχωρεί σε περαιτέρω σχόλια.

Ανοίγει αύριο η Βουλή - στις 11.30 η συνεδρίαση

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου του ΗΒ, ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων Τζον Μπέρκοου, με δήλωσή του, ανέφερε ότι το σώμα πρέπει να συνεδριάσει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση. Για τον σκοπό αυτό, όπως είπε, θα έχει άμεσα επαφές με τους ηγέτες των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Αργότερα, ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, ο οποίος έχει προαναγγείλει ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του στις 31 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ότι το σώμα θα αρχίσει να συνεδριάζει εκ νέου από αύριο Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, στις 11.30 το πρωί ώρα Βρετανίας (1.30 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος).

"Να παραιτηθεί ο Τζόνσον"

Λίγο αργότερα, από το βήμα του ετήσιου συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος, αξιωματικής αντιπολίτευσης στη χώρα, ο ηγέτης του, Τζέρεμι Κόρμπιν, σχολιάζοντας την απόφαση, τόνισε: "Καλώ τον Μπόρις Τζόνσον να αναλογιστεί την θέση του ... και να καταστεί ο πρωθυπουργός με την πιο σύντομη θητεία στην ιστορία", καλώντας ουσιαστικά τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί.

The Prime Minister, Boris Johnson, should resign. pic.twitter.com/HjIXE95UnO — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) September 24, 2019

Παραίτηση Τζόνσον ζήτησε και η εκπρόσωπος της τρίτης κοινοβουλευτικής δύναμης στο ΗΒ, του Σκωτσέζικου Εθνικού Κόμματος (SNP), Joanna Cherry.

Η τοπική πρωθυπουργός της Σκωτίας και ηγέτιδα του SNP, Νίκολα Στέρτζον, λίγο αργότερα, κάλεσε επίσης τον Μπόρις Τζόνσον να παραιτηθεί, αλλιώς, όπως σημείωσε, το βρετανικό κοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβει δράση και να τον απομακρύνει από τη θέση του.

'If the Prime Minister isn't prepared to do the decent and honourable thing and resign, then parliament should quickly come together to force this Prime Minister from office' says Nicola Sturgeon.



Follow live reaction to the Supreme Court's decision here: https://t.co/aY7Nzaa1tQ pic.twitter.com/HOXJDMJfPV — Sky News (@SkyNews) September 24, 2019

Εναντίον του "άσπονδου" συμμάχου του στην εκστρατεία υπέρ του Brexit και νυν πρωθυπουργού του ΗΒ εκφράστηκε και ο ηγέτης του Κόμματος του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ, εξαπολύοντας ταυτόχρονα σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργικό σύμβουλο Ντόμινικ Κάμινγκς και τονίζοντας ότι ο τελευταίος "πρέπει να αποχωρήσει".

"Η προαναγγελία Λόγου της Βασίλισσας και η αναστολή της λειτουργίας του κοινοβουλίου ήταν η χειρότερη πολιτική απόφαση της ιστορίας. Ο Ντόμινικ Κάμινγκς πρέπει να αποχωρήσει", έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter o αντιευρωπαϊστής δεξιός πολιτικός.

The calling of a Queen's Speech and prorogation is the worst political decision ever. Dominic Cummings must go. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) September 24, 2019

Η ηγέτιδα του δεξιού προτεσταντικού Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP) της Βόρειας Ιρλανδίας, το οποίο στηρίζει με ψήφο ανοχής την κυβέρνηση του Συντηρητικού Ενωτικού Κόμματος υπό τον Τζόνσον, Αρλίν Φόστερ, με ανάρτησή της, τόνισε τον σεβασμό της στη διάκριση των εξουσιών και άρα στην δικαστική απόφαση.

Η Φόστερ σημειώνει ότι οι προτεραιότητες του κόμματός της παραμένουν η υπεράσπιση της ενότητας του Ηνωμένου Βασιλείου (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία), η πραγματοποίηση του Brexit και η αποκατάσταση της αποκεντρωμένης τοπικής κυβέρνησης και του τοπικού κοινοβουλίου στη Β. Ιρλανδία.