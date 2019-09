Για αισχροκέρδεια και διπλασιασμό τιμών κατηγορούνται ανταγωνιστές της Thomas Cook, μετά την κατάρρευσή της

Για αισχροκέρδεια μέσω εκμετάλλευσης της κατάρρευσης της Thomas Cook για να διπλασιάσουν τις τιμές των ταξιδιωτικών πακέτων τους κατηγορούνται βασικοί ανταγωνιστές της Thomas Cook από Βρετανούς πελάτες, που αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις βλέπουν τις τιμές να εκτοξεύονται, ακόμη και την ίδια ώρα που "σερφάρουν" στο Διαδίκτυο.

Οι τιμές φέρονται να έχουν εκτιναχθεί, ειδικά τις τελευταίες 24 ώρες.

Ορισμένοι κάνουν λόγο ακόμη και για διπλασιασμό της τιμής του πακέτου που αναζητούσαν.

Μια εβδομάδα στην Κύπρο για μια τετραμελή οικογένεια μέσω της TUI κόστιζε 1240 λίρες στερλίνες κατ' άτομο, ενώ λίγες ώρες μετά την κατάρρευση της Thomas Cook το κόστος είχε αυξηθεί στις 1297 λίρες.

Επτά διανυκτερεύσεις στο Sorrento με πακέτο της Jet2 "σκαρφάλωσαν" από τις 788 λίρες στις 824. Μια πτήση από το Manchester στην Τενερίφη της Ισπανίας με την Jet2, εξάλλου, "πέταξε" από τις 442 λίρες το πρωί της κατάρρευσης της Thomas Cook στις 808 λίρες χθες το μεσημέρι (δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες).

Absolutely disgusting from @jet2tweets @Jet2Holiday within the space of an HOUR they’ve doubled the price of flights following the news of #ThomasCook collapsing. Yet another Typical greedy airline. #jet2 pic.twitter.com/3xDTlq60mn — Olivia Howat (@olivia_howat) September 23, 2019

Η Βρετανή Lara Anne Harper ανέφερε ότι ένα πακέτο για διακοπές στην Ελλάδα μέσω της TUI σημείωσε "άλμα" κόστους κατ' άτομο κατά 168 λίρες μπροστά στα μάτια της, την ώρα που αναζητούσε στοιχεία στο site της εταιρείας.

Lost our holiday with Thomas Cook. Decided to see what we can get from @TUIUK instead and in the time it took me to run through a few holidays and shortlist 10, I open up the shortlist to find almost every holiday Price has increased over the last 20 minutes! Disgraceful! pic.twitter.com/uBY6NJJJ3v — lara anne harper (@laranne) September 23, 2019

Έτερος Βρετανός χρήστης ανέφερε ότι μια πτήση από τη Γλασκώβη στο Dalaman της Τουρκίας με την Jet2 κόστιζε 57 λίρες, με την επιστροφή να κοστίζει 260, ενώ λίγες ώρες αργότερα η πρώτη πτήση εκτινάχθηκε στις 250 λίρες και η επιστροφή στις 413.

Η Lesley Gillis, σύμφωνα με τον ιστότοπο dailymail.co.uk, ανέφερε ότι το κόστος για τις διακοπές που προγραμμάτιζε εκτινάχθηκε από τις 600 στις 1.745 λίρες.

@TUIUK the vultures circling the carcass of Thomas Cook wear the livery of #TUI, greedy and illegitimate my ATOL cheque will be spent at home not with you when a holiday jumps from £600 to £1745in front of my eyes — lesley gillis (@justmeffie) September 23, 2019

Πελάτης της Thomas Cook ο οποίος πραγματοποιούσε κράτηση εναλλακτικής πτήσης με την Virgin Atlantic, μετά την ακύρωση όλων των δραστηριοτήτων του χρεοκοπημένου ταξιδιωτικού κολοσσού, κατηγόρησε την δεύτερη ότι βγάζει χρήματα "από τη δυστυχία του κόσμου", καθώς είδε την τιμή της πτήσης να αυξάνεται κατά 150 λίρες ακριβώς την ώρα που πραγματοποιούσε την κράτηση.

Η Lyndsay McDonald ανέφερε μέσω Twitter, απευθυνόμενη στην Jet2: "Βλέπαμε στο ταμπλό πτήσεις 375 λιρών για να αντικαταστήσουμε εκείνες που χάσαμε λόγω της Thomas Cook, φτάσαμε στη σελίδα πληρωμής κι εκεί ξαφνικά η τιμή εκτινάχθηκε στις 570 λίρες για τον καθένα μας. Βγάζετε χρήματα από τη δυστυχία".

Ο David Kirkwood, από την πλευρά του, πόσταρε screenshots στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία δείχνουν πακέτο στον ιστότοπο Jet2.com για διακοπές στην Κύπρο να αυξάνεται σε κόστος κατά 800 λίρες σε τέσσερις ώρες, από τις 7.30 έως τις 11.30 το πρωί της Δευτέρας.

Εκπρόσωπος της Jet2 απάντησε στις κατηγορίες: "Η τιμολογιακή πολιτική μας, όπως συνηθίζεται στον κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας, βασίζεται στην αρχή της προσφοράς και της ζήτησης. Καθώς η προσφορά μειώνεται, μια αναπόφευκτη συνέπεια είναι η αύξηση των τιμών. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε να προσθέσουμε προσφορά (πτήσεις και θέσεις) για να διευκολύνουμε τους πελάτες σε αυτή την περίσταση".

Εκπρόσωπος της TUI δήλωσε ότι η εταιρεία "χρησιμοποιεί ένα δυναμικό μοντέλο τιμολόγησης, πράγμα που σημαίνει ότι οι τιμές μπορούν είτε να αυξάνονται είτε να μειώνονται. Υπάρχει σειρά παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν στη διαμόρφωσή τους, όπως οι ημερομηνίες κατά τις οποίες ο αριθμός των ταξιδιωτών βρίσκεται στο ζενίθ του, οι διαφορές των περιφερειακών αεροδρομίων, καθώς και το μέσω ποιας διαδικασίας κάνουν τις κρατήσεις τους οι πελάτες μας".

Η Virgin Atlantic ανέφερε, σε ανακοίνωσή της: "Δεν έχουμε αυξήσει τα κόμιστρα σε συγκεκριμένες διαδρομές τις οποίες πραγματοποιούσε πριν και η Thomas Cook, ούτε έχουμε αναδιαμορφώσει την τιμολογιακή πολιτική μας από τη στιγμή που η Thomas Cook σταμάτησε κάθε δραστηριότητα. Θέλουμε πάντα να παρέχουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές στους πελάτες που θέλουν να κλείσουν ταξίδια μαζί μας και, όπως όλες οι αεροπορικές εταιρείες, λειτουργούμε με ένα δυναμικό σύστημα τιμολογιακής πολιτικής, που βασίζεται στην διαθεσιμότητα και τη ζήτηση".

Τη Δευτέρα, η TUI ανέφερε ότι έχει κυριολεκτικά "γεμίσει" κρατήσεις και ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί τον όγκο των κλήσεων που δέχεται.