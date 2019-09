Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από την κατάρρευση της Thomas Cook

Μπορεί η Thomas Cook να ιδρύθηκε το μακρινό 1841 και να ήταν κοντά στους δύο αιώνες ζωής, μπορεί πάνω από 100 αεροπλάνα να μένουν καθηλωμένα και πολύς κόσμος να μένει αποκλεισμένος σε διάφορες χώρες, όμως αυτά ανήκουν σε έναν συναισθηματισμό που για την σκληρή αγορά δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Άπαξ και η εταιρεία ανακοίνωσε την κατάρρευσή της, πριν από μερικές ώρες, πέραν του "γιατί" υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που αφορά την αγορά. "Ποιος κερδίζει από την κατάρρευση;". Όπως είναι αναμενόμενο, αρκετοί είναι αυτοί που ζημιώνονται, αλλά αρκετοί είναι και αυτοί που επωφελούνται από την κατάρρευση του πρακτορείου του Ηνωμένου Βασιλείου:

Οι μετοχές της αντίπαλης TUI σημείωσαν αύξηση 11% στο Λονδίνο, ενώ η online ανταγωνίστρια εταιρεία "On The Beach Group" κέρδισε 6,3%, ενισχυμένη από την προοπτική εκμετάλλευσης του "κενού" που θα μείνει στον τομέα. Οι μετοχές αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους σημείωσαν επίσης αύξηση, αν και μία σημείωσε απώλειες: η Webjet, ο αυστραλιανός ταξιδιωτικός όμιλος, που έχει μια συμφωνία προμήθειας ξενοδοχείων με την Thomas Cook.

"Τα αποτελέσματα θα γίνουν αισθητά σε ολόκληρο τον κλάδο, χωρίς όλα να είναι άσχημα", δήλωσε ο Neil Wilson, επικεφαλής αναλυτής της αγοράς στο Markets.com. "Οι αεροπορικές εταιρείες είναι πιο σταθερές σήμερα, καθώς θα πρέπει να αισθάνονται το όφελος από την απότομη αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας για άμεσα δρομολόγια".

Ο αναλυτής της Bernstein, Richard Clarke, βλέπει την πιθανότητα να καταρρεύσουν αρκετοί άλλοι ταξιδιωτικοί πράκτορες, παρόλο που προβλέπει ότι η TUI θα είναι μεταξύ εκείνων που επωφελούνται από την κατάρρευση.

Τουριστικοί πράκτορες

- Η TUI είναι ο σημαντικότερος ωφελούμενος από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, σύμφωνα με τον αναλυτή της Citi, James Ainley

- Η TUI θα είναι η μόνη ταξιδιωτική εταιρία με "μια σημαντική αύξηση πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και η μοναδική της Ευρώπης", γράφει ο Ainley.

- Η TUI έχει εκτιμημένο μερίδιο αγοράς περίπου 19% στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σύγκριση με περίπου 8% της Thomas Cook

- Η On The Beach βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να αποκτήσει "σημαντικό μερίδιο αγοράς", σύμφωνα με την αναλύτρια της Liberum, Anna Barnfather

- Η Liberum βλέπει την πιθανότητα για την On The Beach να αυξήσει τα κέρδη της κατά 10-15 εκατ. λίρες Αγγλίας μεσοπρόθεσμα

- Η On The Beach ανακοίνωσε ότι βοηθά τους πελάτες της Thomas Cook, οι οποίοι είναι επί του παρόντος σε θέρετρα και αναμένει ένα εφάπαξ κόστος το οποίο θα καταγραφεί στην τρέχουσα οικονομική χρήση.

- Η Αυστραλιανή εταιρεία ταξιδίων Webjet δήλωσε ότι η εκκαθάριση της Thomas Cook θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του δημοσιονομικού έτους 2020, με τα Ebitda να μειώνονται κατά περίπου 7 εκατ. δολάρια

- Η Webjet είχε δηλώσει ότι ανέμενε να κερδίσει ποσό 150 - 200 εκατ. δολ. Αυστραλίας το 2020 από την Thomas Cook

- Οι μετοχές έκλεισαν 3,5% χαμηλότερα στο Σίδνεϊ

Αεροπορικές εταιρείες

- Η απομάκρυνση της επιχειρησιακής ικανότητας της Thomas Cook πρέπει να είναι θετική για την τιμολόγηση των αεροπορικών εταιρειών κατά την επικείμενη χειμερινή περίοδο, σύμφωνα με τον αναλυτή της Liberum, Gerald Khoo

- Οι μετοχές της EasyJet κερδίζουν 6,6% στο Λονδίνο, ενώ η Ryanair καταγράφει άνοδο κατά 3,8% στο Δουβλίνο

- Οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους ήταν οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι όταν η βρετανική Monarch κατέρρευσε πριν από δύο χρόνια, υπενθυμίζει ο Khoo

- Η έξοδος της Thomas Cook υποδεικνύει ένα "πιο ορθολογικό" χειμώνα μπροστά, ενώ το κλειδί είναι πως τα slots και η παραγωγική δυνατότητα της Thomas Cook θα "ανακυκλωθούν" στην αγορά, σύμφωνα με αναλυτές

- Η Lufthansa αναβαθμίστηκε από "sell" σε "buy" από την Bankhaus Metzler

- Η κατάρρευση της Thomas Cook θα μπορούσε να προκαλέσει μια αντίδραση παρόμοια με εκείνη μετά την πτώχευση της Air Berlin το 2017, όταν οι τιμές των εισιτηρίων αυξήθηκαν σημαντικά σε ορισμένες περιπτώσεις και οι μετοχές της Lufthansa ενισχύθηκα, αναφέρει ο Guido Hoymann,

- Οι μετοχές της Lufthansa κερδίζουν 1,8% στη Φρανκφούρτη

- Η Leeds, που εδρεύει στην Αγγλία, δημιούργησε 94% των εσόδων της για το δημοσιονομικό έτος 2019, από την αεροπορική εταιρεία της, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέταξε το Bloomberg

- Οι μετοχές της κερδίζουν 10% στο Λονδίνο

Fosun

- Ο κινεζικός όμιλος Fosun International είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Thomas Cook και ήταν επικεφαλής σε σχέδιο διάσωσης

- Οι μετοχές της μονάδας Fosun Tourism "έχασαν" 4,7% στο Χονγκ Κονγκ

- Η μετοχή της Fosun International υποχώρησε 1,5%

- Η Fosun Tourism δήλωσε ότι είναι απογοητευμένη που η βρετανική εταιρεία δεν μπόρεσε να βρει μια βιώσιμη λύση

- "Σίγουρα, η Fosun δεν ήταν διατεθειμένη να πληρώσει ούτε μια πένα παραπάνω", δήλωσε ο Wilson της Markets.com

Ξενοδοχεία

- Η τουρκική κυβέρνηση προετοιμάζει ένα πακέτο στήριξης δανείων για τις τουρκικές επιχειρήσεις, οι οποίες ενδέχεται να πληγούν από την κατάρρευση της Thomas Cook, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας

- Η Thomas Cook UK έχει σήμερα 21.033 επισκέπτες στην Τουρκία

CDS

Τι είναι τα CDS: Τα ασφάλιστρα κινδύνου είναι ειδικά παράγωγα που λειτουργούν σαν "ασφαλιστικά συμβόλαια" για το χρέος. Ενεργοποιούνται όταν χρεοκοπήσει κάποιος και αποζημιώνουν τους δανειστές που δεν θα πάρουν τα χρήματα τους. Θεωρητικά τα CDS εκδίδονται για λογαριασμό του ομολογιούχου, αλλά διαπραγματεύονται ελεύθερα στη δευτερογενή αγορά ως ξεχωριστά προϊόντα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει τα δικαιώματα του CDS χωρίς να έχει δανείσει ούτε ένα ευρώ στην εταιρεία. Αυτό κάνουν τα hedge funds τα οποία αναζητούν εταιρείες με προβλήματα και αγοράζουν τα CDS των ομολόγων τους για να πάρουν τις αποζημιώσεις. Στοιχηματίζουν δηλαδή στην χρεοκοπία μιας εταιρείας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, μεταξύ των hedge funds που είχαν αγοράσει CDS της Thomas Cook περιλαμβάνονται οι Sona Asset Management και XAIA Investment GmbH και το αθροιστικό τους κέρδος από την πτώχευση θα μπορούσε να ανέλθει στα 250 εκατ. λίρες.

Η διάσωση της Thomas Cook θα μπορούσε να καταστήσει άχρηστα το CDS και αυτά τα hedge funds απειλούσαν να την εμποδίσουν. Οι κάτοχοι των CDS ανησυχούσαν για μια τεχνική λεπτομέρεια σχετικά με τα σχέδια για μετατροπή του χρέους της Thomas Cook σε μετοχές, κάτι που δεν θα επέτρεπε στα CDS να πληρώσουν.

Ποιος θα αγοράσει τα slots της Thomas Cook

Η Telegraph εκτιμά πως η πρώτη εταιρεία που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι η Virgin Atlantic του Ρίτσαρντ Μπράνσον, καθώς τα στελέχη της εταιρείας ήδη προσανατολίζονταν σε... ανοίγματα.

Τα slots του Gatwick που αφήνει πίσω της κενά η Thomas Cook είναι αρκετά πολύτιμα σε αυτόνομη βάση. Εν τω μεταξύ, και αυτά του Μάντσεστερ θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα για την Flybe - η οποία είναι τώρα ο βρετανικός βραχίονας της Virgin - επιτρέποντάς της να συνδέει επιβάτες από την υπόλοιπη Βρετανία με το Heathrow.

Η Telegraph τονίζει ότι άλλη μια εταιρεία που θα μπορούσε να δει όφελος είναι η Norwegian Air, αεροπορική χαμηλού κόστους που έχει συσσωρεύσει μεγάλο χρέος και πριν από ένα χρόνο ήταν φαβορί στη λίστα για πιθανό... "λουκέτο".

Ένα από τα αναπάντητα ερωτήματα έχει να κάνει με την "τύχη" των αεροσκαφών που χρησιμοποιούσε η Thomas Cook. H εταιρεία είχε στη διάθεσή της 116 αεροσκάφη στην Ευρώπη. Εκτός από πέντε, το σύνολο των αεροσκαφών της Thomas Cook χρησιμοποιούνταν με leasing.

Η αεροπορική εταιρεία Condor, στην οποία η Thomas Cook διατηρούσε ποσοστό μετοχών κάτω του 50%, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να "πετά".

Πέτρος Κράνιας