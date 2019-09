Τηλεφωνική επικοινωνία Νίκου Αναστασιάδη -Μπόρις Τζόνσον

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν απόψε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου, Πρόδρομο Προδρόμου.

Όπως αναφέρει στο λογαριασμό του στο Twitter ο κ. Πρόδρόμου, ο Τζόνσον ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Brexit. Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον κ. Αναστασιάδη για τις τουρκικές απειλές στα Βαρώσια, τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και τα εμπόδια που θέτει η τουρκική πλευρά στην επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Ο Τζόνσον επανέλαβε τη στήριξή του στην Κύπρο, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.





In phone UK 🇬🇧 PM @BorisJohnson briefed President 🇨🇾@AnastasiadesCY on late developments concerning #Brexit Briefed on threats to Varosha, continued violations of 🇨🇾 EEZ & obstacles by turkish side on restarting negotiations, 🇬🇧 PM reaffirmed support to the Republic of Cyprus pic.twitter.com/C0DZAdxG2w