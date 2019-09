Brexit: Ο πρώην πρωθυπουργός Ντ. Κάμερον δεν μετανιώνει για το δημοψήφισμα του 2016

Ο Ντέιβιντ Κάμερον, που θα μείνει στην Ιστορία ως ο Βρετανός πρωθυπουργός που στην θητεία του έγινε το Brexit, δήλωσε ότι δεν λυπάται που προκήρυξε το δημοψήφισμα του 2016 για την παραμονή ή την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα κι αν σκέφτεται "καθημερινά" τις συνέπειες του.

Ο Κάμερον ήταν εκείνος που το 2013 είχε υποσχεθεί αυτές τις διαβουλεύσεις σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την ευρωσκεπτική πτέρυγα του Συντηρητικού του κόμματος και την ανατρέψει την άνοδο του ευρωφοβικού και αντιμεταναστευτικού Ukip, του Νάιτζελ Φάρατζ.

"Το σκέφτομαι κάθε μέρα (...) και το γεγονός ότι χάσαμε και τις συνέπειες (...), και ανησυχώ απεγνωσμένα για το τι θα συμβεί στο μέλλον", είπε ο πρώην αρχηγός των Τόρις σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Times. Την Πέμπτη θα κυκλοφορήσει το βιβλίο με τα απομνημονεύματά του, με τίτλο: "For the Record" (Για την Ιστορία).

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο πρώην πρωθυπουργός μιλά λεπτομερώς για το θέμα, έπειτα από την αποχώρησή του από την πολιτική σκηνή σε συνέχεια του δημοψηφίσματος. "Είναι οδυνηρό για τη χώρα και είναι οδυνηρό να το βλέπει κανείς", είπε ο Κάμερον, αναφορικά με την πολιτική κρίση που έχει προκαλέσει το Brexit.

Ο ίδιος κατηγόρησε τον σημερινό πρωθυπουργό και πρώην συμφοιτητή του Μπόρις Τζόνσον ότι συμπεριφέρθηκε "αποκρουστικά" όταν ηγήθηκε της προεκλογικής καμπάνιας υπέρ του Brexit ενόψει του δημοψηφίσματος του 2016.

"Μερικοί άνθρωποι δεν θα με συγχωρήσουν ποτέ για τη διοργάνωση του δημοψηφίσματος. Άλλοι που το διοργάνωσα και το έχασα", παραδέχεται. Υπάρχουν όμως και "όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήθελαν ένα δημοψήφισμα και ήθελαν την έξοδο (από την ΕΕ), οι οποίοι είναι ευτυχείς που μια υπόσχεση έγινε και τηρήθηκε".

Έχει μετανιώσει για κάτι; "Αυτό που προσπάθησα να πω στο βιβλίο είναι να εξηγήσω γιατί νομίζω ότι ήταν αναπόφευκτο", λέει. "Η διοργάνωση ενός δημοψηφίσματος δεν ήταν μια απόφαση που πήρα ελαφρά", πρόσθεσε, ενώ παραδέχθηκε ότι δέχθηκε "τεράστια πολιτική πίεση". Η χώρα ήταν διχασμένη για το αν θα πρέπει να ανήκει στην ΕΕ και πριν το δημοψήφισμα υποστήριξε.

Το 2016, ο πρώην πρωθυπουργός είχε αγωνιστεί για την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ένωση και παραιτήθηκε μετά τη νίκη του Brexit, μετά από έξι χρόνια παραμονής στην πρωθυπουργία. Έπειτα αποσύρθηκε από την πολιτική.

Είναι οδυνηρό να βλέπει τις βασανιστικές διαπραγματεύσεις για το Brexit είπε, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, ένα Brexit χωρίς συμφωνία θα ήταν "κακό". "Ελπίζω πραγματικά ότι δεν θα συμβεί". Πρόσθεσε πως ένα δεύτερο δημοψήφισμα δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί για να αρθεί το αδιέξοδο.

