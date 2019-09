Η Λαγκάρντ αποχαιρετά το ΔΝΤ με βίντεο στο Twitter

Με ένα συγκινησιακά φορτισμένο βίντεο επέλεξε να αποχαιρετίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, του οποίου διετέλεσε γενική διευθύντρια επί 8 χρόνια, η Κριστίν Λαγκάρντ.

Η Γαλλίδα δικηγόρος, πολιτικός και τεχνοκράτης αποχώρησε σήμερα και επισήμως από τη θέση της γενικής διευθύντριας του Ταμείου, προκειμένου να μεταπηδήσει στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η κ. Λαγκάρντ, εφ' όσον ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του διορισμού της, θα αναλάβει τα νέα της καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου 2019.

Στο tweet της, σημειώνει:

Σήμερα είναι η τελευταία μου ημέρα ως γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, ενός θεσμού που συνδυάζει το μυαλό, το πορτοφόλι και την καρδιά. Τα τελευταία οκτώ χρόνια, ενισχύσαμε τη δέσμευση του Ταμείου στην υπηρεσία των χωρών - μελών του. Πρόκειται για μια εμπειρία την οποία θα κουβαλώ μέσα μου για πάντα.

Today is my last day as Managing Director of the @IMFNews, an institution with a brain, a wallet—and a heart. During the past eight years, we strengthened the Fund’s commitment to serve its member countries. It is an experience that I will treasure forever. pic.twitter.com/yo62P9j7h4