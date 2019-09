Tweet-απάντηση της φον ντερ Λάιεν: "Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής μας"

Την επέκριναν για την επιλογή που έκανε, να ορίσει αντιπρόεδρο "Προστασίας του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής" τον Μαργαρίτη Σχοινά και έτσι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επέλεξε να κάνει ένα τουίτ για να εξηγήσει τι σημαίνει "ευρωπαϊκός τρόπος ζωής".

Παρέθεσε σε τρεις γλώσσες, Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά, το Άρθρο 2 της Συνθήκης της Λισσαβόνας, το οποίο ορίζει τις θεμελιώδεις ηθικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσθέτοντας πως αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής.

"Η Ένωση θεμελιώνεται στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Αυτές οι αξίες είναι κοινές στα κράτη-μέλη σε μία κοινωνία στην οποία ο πλουραλισμός, οι μη-διακρίσεις, η ανοχή, η δικαιοσύνη, η ενότητα και η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών επικρατούν", αναφέρει στις αναρτήσεις της η κ. φον ντερ Λάιεν.

Our European Way of Life pic.twitter.com/okSmjC9tjb