Πριν τελειώσει την ομιλία του ο Νετανιάχου οι Παλαιστίνιοι επιτέθηκαν με ρουκέτες

Σωματοφύλακες έτρεξαν και απομάκρυναν τον του Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου από το βήμα μιας προεκλογικής συγκέντρωσης του κόμματός του στο νότιο Ισραήλ, όταν ήχησαν σειρήνες αεράμυνας για πιθανή επίθεση με ρουκέτες από την Γάζα.

"Αποχωρήστε με ηρεμία", είπε ο Νετανιάχου στο κοινό της συγκέντρωσης λίγο πριν οι σωματοφύλακές του τον μετακινήσουν βιαστικά έξω από την αίθουσα, έδειξε το βίντεο από την ζωντανή μετάδοση που προβαλλόταν σε λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης του κόμματος Λικούντ.

Ο Νετανιάχου, χωρίς να τραυματιστεί, λεπτά αργότερα, συνέχισε την ομιλία του καθώς σίγησαν οι σειρήνες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από την Λωρίδα της Γάζας προς την πόλη Ασντόντ, όπου διεξαγόταν η προεκλογική συγκέντρωση και προς την πόλη Ασκελόν. Και οι δύο ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από το ισραηλινό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας "Σιδηρούς Θόλος" (Iron Dome).

Καμία οργάνωση του παλαιστινιακού θύλακα δεν ανέλαβε μέχρι στιγμής την ευθύνη για την εκτόξευση των ρουκετών.

Video of #Netanyahu being evacuated from his campaign rally due to rocket fire.



H/T @hrome2 pic.twitter.com/oKkZKBQQh6