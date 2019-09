Βρετανία: Χάους συνέχεια - Παραιτήθηκε και εγκαταλείπει τους Συντηρητικούς η υπουργός Εργασίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23.49

Την παραίτησή της υπέβαλε το βράδυ του Σαββάτου η υπουργός Εργασίας και Συντάξεων του Ηνωμένου Βασιλείου Άμπερ Ραντ, επιτιθέμενη κατά του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για "εκκαθαρίσεις" στο Συντηρητικό Ενωτικό Κόμμα.

Η κ. Ραντ τόνισε ότι σχεδιάζει να κατέλθει ως ανεξάρτητη στην εκλογική περιφέρεια στην οποία εκλέγεται και δήλωσε ότι αποχωρεί από τους Συντηρητικούς.

"Δυστυχώς δεν μπορώ να συνεχίσω να υπηρετώ στη θέση μου και έχω εκπλαγεί δυσάρεστα από την έλλειψη εργασίας και προετοιμασίας για την επίτευξη συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση", τόνισε μιλώντας στους Sunday Times.

I have resigned from Cabinet and surrendered the Conservative Whip.



I cannot stand by as good, loyal moderate Conservatives are expelled.



I have spoken to the PM and my Association Chairman to explain.



I remain committed to the One Nation values that drew me into politics. pic.twitter.com/kYmZHbLMES