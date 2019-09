Τζόνσον: Δεν θέλω εκλογές, δεν θα υπάρξει καθυστέρηση στο Brexit

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:20

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον προειδοποίησε σήμερα ότι μια ψηφοφορία για καθυστέρηση του Brexit θα "έκοβε τα πόδια" της διαπραγματευτικής του θέσης, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν θέλει να διενεργήσει γενικές εκλογές, όπως μεταδίδουν ξένα πρακτορεία.

Με τις φωνές των διαδηλωτών να ακούγονται καθαρά καθώς μιλούσε έξω από την πρωθυπουργική κατοικία στο νούμερο 10 της Downing Street, ο Τζόνσον δήλωσε ότι ένα νομοσχέδιο για την καθυστέρηση του Brexit μέχρι τον Ιανουάριο θα έκανε αδύνατες τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Εκτίμησε ότι η καθυστέρηση αυτή θα ήταν "χωρίς νόημα".

Ανέφερε επίσης ότι οι πιθανότητες για μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονται "επειδή μπορούν να δουν ότι παραμένουμε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε τη θέση μας κάνοντας όλες τις προετοιμασίες για την έξοδο [από την Ε.Ε.]".

Ο πρόεδρος της Επιτροπής του κοινοβουλίου για το Brexit, βουλευτής του Εργατικού κόμματος, Χίλαρι Μπεν έδωσε στη δημοσιότητα λίγο νωρίτερα την νομοθετική πρόταση που αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τις επόμενες ώρες οι αντάρτες βουλευτές των Συντηρητικών με του βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να αποκλείσουν το Brexit χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου. Το νομοσχέδιο θα απαιτεί από τον Τζόνσον να ζητήσει από την ΕΕ να αναβληθεί το Brexit για τις 31 Ιανουαρίου 2020, αν, έως τις 19 Οκτωβρίου δεν έχει κατορθώσει να επιτύχει μια νέα συμφωνία με τις Βρυξέλλες, ή δεν έχει λάβει την έγκριση της βουλής για ένα Brexit χωρίς συμφωνία.

"Δεν θέλω εκλογές, δεν θέλετε και εσείς εκλογές", προειδοποίησε ο Τζόνσον εν μέσω εντεινόμενων εικασιών ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει γενικές εκλογές μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η βρετανική λίρα στο μεταξύ συνεχίζει να καταγράφει μεγάλες απώλειες 0,8% στο 1,2061 έναντι του δολαρίου, ενώ το ευρώ κερδίζει 0,5% έναντι του βρετανικού νομίσματος στο 0,9094.

Σε ανάρτηση του στο Twitter ο Βρετανός πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ταυτόχρονα ότι "δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ζητήσω καθυστέρηση [του Brexit] από τις Βρυξέλλες. Φεύγουμε στις 31 Οκτωβρίου, χωρίς εάν και αλλά".

To show our friends in Brussels that we're united in our purpose, MPs should vote with the govt against Corbyn’s pointless delay.



I want everybody to know, there are no circumstances in which I will ask Brussels to delay. We are leaving on 31 Oct, no ifs or buts. 🇬🇧