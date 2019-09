Βυθίστηκε το σκάφος που είχε πιάσει φωτιά στην Καλιφόρνια: Οι αγνοούμενοι πιθανώς κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:54

Το τουριστικό σκάφος στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ έπλεε στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας, βυθίστηκε την ώρα που οι πυροσβέστες προσπαθούσαν ακόμη να την κατασβήσουν, όπως έγινε γνωστό από την ακτοφυλακή.

Το Conception, ένα σκάφος μήκους 22 μέτρων που ήταν ειδικά διαμορφωμένο για καταδύσεις, βρίσκεται πλέον σε βάθος 20 μέτρων και μόνο ένα τμήμα της πλώρης του διακρίνεται έξω από το νερό. Το πλοίο απέχει μόλις 20 μέτρα από την ακτή του νησιού Σάντα Κρουζ, στα ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα.

Συνολικά 39 άνθρωποι επέβαιναν στο πλοίο όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Τα πέντε μέλη του πληρώματος κατάφεραν να διαφύγουν με δικά τους μέσα και περισυνελέγησαν από ένα άλλο σκάφος, όχι όμως και οι επιβάτες που κοιμούνταν εκείνη την ώρα και πιθανότατα παγιδεύτηκαν.

Οι αρχές δεν ήταν σε θέση να δώσουν έναν ακριβή απολογισμό των θυμάτων. Προς το παρόν οι επιβάτες θεωρούνται "αγνοούμενοι", ανέφερε η ακτοφυλακή.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της ακτοφυλακής Άαρον Μπίμις, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 03.15, τοπική ώρα (13.15 ώρα Ελλάδας) και οι υπηρεσίες διάσωσης ενημερώθηκαν μέσω ασυρμάτου δεκαπέντε λεπτά αργότερα.

Η επιχείρηση διάσωσης ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η περιοχή νωρίς τα ξημερώματα είχε καλυφθεί από πυκνή ομίχλη.

Το Conception είχε αποπλεύσει από τη Σάντα Μπάρμπαρα τα ξημερώματα στου Σαββάτου για εκδρομή στα γειτονικά νησιά, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους τουρίστες. Επρόκειτο να επιστρέψει στο λιμάνι σήμερα το απόγευμα.

#CoastInc: @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA