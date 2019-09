Σφοδρό πλήγμα από τον τυφώνα Dorian στις Μπαχάμες - Συναγερμός στις ΗΠΑ

Αποκόλληση σκεπών κτηρίων και σημαντικά πλημμυρικά φαινόμενα στις Μπαχάμες προκάλεσε ο τυφώνας Dorian, η ισχυρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει τα νησιά της Καραϊβικής στην καταγεγραμμένη, πρόσφατη ιστορία.

Ο τυφώνας, καταιγίδα κατηγορίας 5, οδήγησε σε ανέμους 285 χλμ. την ώρα, κινείται με αργούς ρυθμούς προς τα δυτικά και θεωρείται πιθανό να πλήξει παραθαλάσσιες περιοχές στις ανατολικές ΗΠΑ.

Από το πλήγμα στα νησιά της Καραϊβικής έχασε επιβεβαιωμένα τη ζωή του ένα μικρό αγόρι, στο νησί Abaco.

First death recorded in Abaco following Hurrican Dorian passage on Abaco....



BP BREAKING| The first recorded death of Hurricane Dorian is now being confirmed. Seven year-old, Lachino Mcintosh, drowned after his family attempts to relocate their home. McIntosh's sister is missing pic.twitter.com/UQ99XPlBEa