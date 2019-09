Βρετανία-Ιράν: Το Λονδίνο ίσως αναπτύξει UAVs στον Κόλπο (Sky News)

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει βρετανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον Κόλπο εν μέσω των εντάσεων με το Ιράν, κατά πληροφορίες του Sky News.

Η πολεμική αεροπορία της Βρετανίας (Royal Air Force, RAF) διαθέτει αρκετά οπλισμένα Reaper στο Κουβέιτ, τα οποία ήδη εκτελούν αποστολές στο Ιράκ και στη Συρία. Θα μπορούσαν να αναλάβουν τη νέα αποστολή, αν πράγματι αποφασιστεί η ανάπτυξή τους στην περιοχή του Κόλπου, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Τα UAVs θα μπορούσαν να συμβάλλουν ιδίως στη συλλογή πληροφοριών, καθώς βρετανικά πολεμικά συνεχίζουν να συνοδεύουν εμπορικά σκάφη υπό βρετανική σημαία που διέρχονται από το στενό του Χορμούζ, κατά το Σκάι Νιους [1].

Την Παρασκευή, το Λονδίνο ζήτησε να υπάρξει ευρεία υποστήριξη στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι απειλές για τη ναυσιπλοΐα στον Κόλπο, μετά τη σύλληψη από το Ιράν δεξαμενόπλοιου υπό βρετανική σημαία στα στενά τον Ιούλιο.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Bunkall, Alistair, "British drones could be deployed to the Gulf amid crisis with Iran", Sky News, 2α Σεπτεμβρίου 2019, https://news.sky.com/story/british-drones-could-be-deployed-to-the-gulf-amid-crisis-with-iran-11800345.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ