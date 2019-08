Χονγκ Κονγκ: Συνελήφθησαν δυο ακτιβιστές του "Κινήματος των Ομπρελών"

Ο ακτιβιστής υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ Τζόσουα Γουόνγκ, πρόσωπο του "Κινήματος των Ομπρελών" το 2014, συνελήφθη σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε το κόμμα του, μία ημέρα πριν τη διεξαγωγή μεγάλης διαδήλωσης στην πρώην βρετανική αποικία.

"Ο γενικός μας γραμματέας @joshuawongcf μόλις συνελήφθη σήμερα το πρωί περίπου στις 07:30", έγραψε το κόμμα Demosisto στο Twitter. "Τον έβαλαν με τη βία σε ένα ιδιωτικό φορτηγάκι (…) Οι δικηγόροι μας παρακολουθούν πλέον την υπόθεση".

BREAKING: Our secretary-general @joshuawongcf was just arrested this morning at roughly 7:30, when he was walking to the South Horizons MTR station. He was forcefully pushed into a private minivan on the street in broad daylight. Our lawyers following the case now.