Ισπανία: Μεγάλες πλημμύρες στην περιοχή της Μαδρίτης

Η κυκλοφορία στους δρόμους καθώς και εκείνη του μετρό δεν είχαν ακόμη αποκατασταθεί πλήρως σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη και τα περίχωρά της μετά τις χθεσινοβραδινές ισχυρές πλημμύρες που μετέτρεψαν δρόμους σε χειμάρρους και ανάγκασαν τους πυροσβέστες να επέμβουν σε 150 περιπτώσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Intense hailstorm in Spain August 26, 2019 causes a "hail flood".