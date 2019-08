Το θέμα του φόρου ψηφιακών υπηρεσιών θα θέσει ο Τραμπ στον Μακρόν κατά τη διάσκεψη της G7

Το θέμα της φορολόγησης τεχνολογικών γιγάντων, όπως η Google και η Amazon από τη γαλλική κυβέρνηση, πρόκειται να εγείρει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, όταν συναντήσει τον Γάλλο ομόλογό του, Εμάνουελ Μακρόν, κατά τη συνάντηση των ηγετών των χωρών της G7, μέσα στο ερχόμενο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της κυβέρνησης.

Τον Ιούλιο, η γαλλική γερουσία ενέκρινε φόρο 3% στα κέρδη από ψηφιακές υπηρεσίες, τα οποία, αποκομίζουν από τις δραστηριότητές τους στη Γαλλία, εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω κάποιου ορίου.

Στο παρελθόν ο Τραμπ απείλησε να "ανταποδώσει ουσιαστικά" στον φόρο και πρότεινε πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλουν δασμούς στο γαλλικό κρασί. Οι συναντήσεις της G7 θα πραγματοποιηθούν στο Biarritz της Γαλλίας από το Σάββατο έως τη Δευτέρα.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!