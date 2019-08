Μέρκελ: Είναι δυνατή μια συμφωνία με τον Τζόνσον εντός των επόμενων 30 ημερών

Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ έκρινε πιθανή την εξεύρεση μιας λύσης εντός "30 ημερών", στο ακανθώδες θέμα του ιρλανδικού backstop, προτού η Βρετανία εγκαταλείψει την ΕΕ την 31η Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον στο Βερολίνο, η Γερμανίδα καγκελάριος εξήγησε ότι το backstop έχει σχεδιαστεί ως ένα προσωρινό μέτρο για να αποφευχθεί το σκληρό σύνορο μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βρετανίας κι ότι η ΕΕ εικάζει ότι οι δύο πλευρές θα βρουν μια λύση έπειτα από δύο χρόνια.

Boris Johnson arrives for key #Brexit meeting with Germany's Angela Merkel, his first foreign trip as UK PM https://t.co/b1O6sTTYws pic.twitter.com/O43DlFTF67