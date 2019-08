Τραμπ: Μείωση των επιτοκίων κατά τουλάχιστον 100 μονάδες βάσης

Ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ταυτόχρονα εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Federal Reserve υπογραμμίζοντας με ανάρτηση του στο Twitter ότι η οικονομία είναι "πολύ ισχυρή, παρά την φοβερή έλλειψη οράματος από τον Τζερόμ Πάουελ και την Fed".

Σημειώνει ταυτόχρονα ότι τα αμερικανικά επιτόκια θα πρέπει να μειωθούν σε μια αρκετά σύντομη περίοδο "κατά τουλάχιστον 100 μονάδες βάσης" μαζί με "ίσως κάποια ποσοτική χαλάρωση επίσης".

"Εάν συμβεί αυτό, η οικονομία θα είναι ακόμα καλύτερη και η παγκόσμια οικονομία θα ενισχυθεί σημαντικά και γρήγορα – κάτι που είναι καλό για όλους", αναφέρει.

Σημειώνει επίσης ότι "το δολάριο είναι τόσο ισχυρό που δυστυχώς πλήττει άλλες περιοχές του κόσμου".

Ο Αμερικανός πρόεδρος στρέφει τα πυρά του και κατά των Δημοκρατικών, επισημαίνοντας ότι "θέλουν η οικονομία να είναι κακή ενόψει τον εκλογών του 2020… Πολύ εγωιστικό!"

