Έκκληση για εξοβελισμό των προϊόντων με ζάχαρη από τα σχολεία της Βρετανίας

Βρετανοί χειρουργοί οδοντίατροι κάνουν έκκληση για αποκλεισμό των προϊόντων με ζάχαρη στα σχολεία έπειτα από ερευνητικά δεδομένα τα οποία έδειξαν αύξηση της φθοράς των δοντιών στον παιδικό πληθυσμό.

Έρευνα που έγινε από τον οργανισμό επαγγελματιών οδοντιάτρων Faculty of Dental Surgery (FDS) στο Βασιλικό Κολλέγιο Χειρουργών της Αγγλίας (Royal College of Surgeons of England), έδειξε ότι τα τελευταία τρία χρόνια έγιναν περισσότερες από 100.000 εισαγωγές σε νοσοκομεία παιδιών κάτω των 10 ετών λόγω τερηδόνας.

Ο FDS δήλωσε ότι είναι ανάγκη να ενθαρρύνουμε όλα τα σχολεία να μη δίνουν στα παιδιά την πρόσβαση σε προϊόντα με ζάχαρη και πρόσθεσε ότι η επόπτευση του βουρτσίσματος των δοντιών ενδέχεται να είναι ωφέλιμη.

Ο διευθυντής του FDS, καθηγητής Μάικλ Εσκουντιέρ, θεωρεί ιδιαίτερα ανησυχητικά τα αυξανόμενα επίπεδα περιστατικών τερηδόνας και υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο του σχολείου στη μείωση της ποσότητας ζάχαρης που καταναλώνουν τα παιδιά.

Ο ίδιος εξηγεί ότι αν και η βρετανική κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί να αξιολογεί τα προϊόντα που πωλούνται στα σχολεία, θα είχε ακόμα περισσότερο νόημα να ασκηθούν πιέσεις ώστε η ζάχαρη να αποκλειστεί εντελώς από τα σχολεία.

Οι ανισότητες στην υγεία των δοντιών συνεχίζουν να υπάρχουν ανάμεσα σε μερικές περιοχές της χώρας δεδομένου ότι παρατηρούνται συχνότερα στα πιο φτωχικά τμήματα της Βρετανίας και λιγότερο συχνά στις πλούσιες περιοχές.

Ο Μικ Άρμστρονγκ επικεφαλής της Βρετανικής Οδοντιατρικής Ένωσης (British Dental Association – BDA), υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος όσο οι κυβερνήσεις δεν λαμβάνουν προληπτικά μέτρα.

Αν και το 90% των προβλημάτων στα δόντια μπορεί να προληφθεί με την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ζάχαρης και το τακτικό πλύσιμο των δοντιών, τα δεδομένα δείχνουν ότι το έτος 2015-2016 μόνο το 42% των παιδιών επισκέπτονταν οδοντίατρο.

Το 2017 σε έρευνα του FDS φάνηκε ότι στο διάστημα από το 2005 έως το 2016 τα περιστατικά των παιδιών που εισήχθησαν στο νοσοκομείο για εξαγωγή δοντιού αυξήθηκαν κατά ένα τέταρτο από 7.444 σε 9.206 περιστατικά. Συνολικά, στην περίοδο αυτή έγιναν 84.086 χειρουργεία για τα δόντια, ενώ τη χρονιά 2015-2016 έγιναν 46 εξαγωγές σε παιδιά κάτω του ενός έτους.

"Πολλοί θα πουν ότι είναι απλά δόντια ενός βρέφους ωστόσο αυτά διαμορφώνουν το πρότυπο που θα πάρουν και τα δόντια στην ενήλικη ζωή", δηλώνει ο Νίγκελ Χαντ, πρύτανης της FDS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ