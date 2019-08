Νέα επίθεση Τραμπ στον πρόεδρο της Fed για την καμπύλη αποδόσεων των ομολόγων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση, για πολλοστή φορά, ενάντια στον πρόεδρο της κεντρικής ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), Τζέρομ Πάουελ, ως υπεύθυνο για τους φόβους επιβράδυνσης της αμερικανικής οικονομίας.

Παράλληλα υπερασπίστηκε τον εμπορικό πόλεμο που η κυβέρνησή του έχει εξαπολύσει ενάντια στην Κίνα.

"Κερδίζουμε ξεκάθαρα ενάντια στην Κίνα. Εταιρείες και δουλειές αποχωρούν από εκεί. Οι τιμές σε εμάς δεν ανεβαίνουν, σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα πέφτουν. Η Κίνα δεν είναι το πρόβλημά μας, αν και το Χονγκ Κονγκ δεν βοηθά. Το πρόβλημά μας είναι η Fed. Αύξησε τα επιτόκια υπερβολικά και πολύ γρήγορα. Τώρα είναι πολύ αργή στην περικοπή τους. Η απόκλιση είναι τεράστια και οι άλλες χώρες λένε ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον ανύποπτο Jay Powell και στη Federal Reserve. Η Γερμανία και πολλοί άλλοι παίζουν το παιχνίδι! ΤΡΕΛΛΗ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ! Θα έπρεπε να δρέπουμε εύκολους μεγάλες ανταμοιβές και κέρδη, αλλά η Fed μάς κρατά πίσω! Θα Νικήσουμε!", έγραψε στον προσωπικό του λογιαριασμό στο Twitter του ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους.

..Spread is way too much as other countries say THANK YOU to clueless Jay Powell and the Federal Reserve. Germany, and many others, are playing the game! CRAZY INVERTED YIELD CURVE! We should easily be reaping big Rewards & Gains, but the Fed is holding us back. We will Win!