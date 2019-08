Τραμπ: Το πρόβλημα δεν είναι η Κίνα αλλά η Fed

Επίθεση στην Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ εξαπέλυσε, μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε σε τρία διαδοχικά τουίτ:

"Τρεις ακόμη κεντρικές τράπεζες μειώνουν τα επιτόκια: "Το πρόβλημά μας δεν είναι η Κίνα - Είμαστε ισχυρότεροι από ποτέ, τα χρήματα ρέουν προς τις ΗΠΑ, ενώ η Κίνα χάνει εταιρείες κατά χιλιάδες, προς όφελος άλλων χωρών και το νόμισμά τους βρίσκεται υπό πολιορκία - Το πρόβλημά μας είναι μία Ομοσπονδιακή Τράπεζα που είναι υπερβολικά υπερήφανη ώστε να παραδεχτεί το λάθος της ότι ενεργεί πάρα πολύ γρήγορα και "μαζεύει" πάρα πολύ (και σε αυτό είχα δίκιο!). Πρέπει να μειώσουν τα επιτόκια περισσότερο και ταχύτερα και να σταματήσουν την γελοία ποσοτική τους σύσφιξη ΤΩΡΑ. Έχει διευρυνθεί πολύ το περιθώριο στην καμπύλη των αποδόσεων και δεν υπάρχει πληθωρισμός! Η ανικανότητα είναι ένα τρομερό πράγμα που πρέπει να προσεχθεί, ειδικά όταν τα πράγματα μπορούν να αντιμετωπιστούν τοοοοσο εύκολα. Θα κερδίσουμε ούτως ή άλλως, αλλά θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν η Fed αντιληφθεί, κάτι που δεν κάνουν, ότι ανταγωνιζόμαστε άλλες χώρες, οι οποίες όλες θέλουν να προχωρούν με δικά μας έξοδα!".

"Three more Central Banks cut rates.” Our problem is not China - We are stronger than ever, money is pouring into the U.S. while China is losing companies by the thousands to other countries, and their currency is under siege - Our problem is a Federal Reserve that is too..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019

....proud to admit their mistake of acting too fast and tightening too much (and that I was right!). They must Cut Rates bigger and faster, and stop their ridiculous quantitative tightening NOW. Yield curve is at too wide a margin, and no inflation! Incompetence is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019