Καμπούλ: Τουλάχιστον 20 νεκροί και πάνω από 120 τραυματίες από την επίθεση αυτοκτονίας των Ταλιμπάν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:58

Επίθεση με παγιδευμένο όχημα, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι Ταλιμπάν, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, ενώ πάνω από 120 τραυματίσθηκαν, στην πλεινότητά τους άμαχοι, σήμερα το πρωί στη δυτική Καμπούλ, ανακοίνωσαν οι αρχές.

"Ένα όχημα γεμάτο εκρηκτικά ανατινάχθηκε στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος στις 09:00 (τοπική ώρα, 07:30 ώρα Ελλάδας) στη δυτική Καμπούλ, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Footage shows plumes of smoke rising in the air after a heavy blast in police district 6 (PD6) in the west of #Kabul on Wednesday morning. Gunfire reported in the area. #Afghanistan pic.twitter.com/48EIq9k2xY

Δέκα από τους νεκρούς είναι άμαχοι, όπως και 92 από τους τραυματίες, διευκρίνισαν.

Φωτογραφίες και βίντεο στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μια τεράστια στήλη καπνού να ανεβαίνει στον ουρανό της πρωτεύουσας, ενδεικτικό της ισχύος της έκθεσης.

Ένας αφγανός δημοσιογράφος, ο Ζακερία Χασάνι, αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως βρέθηκε "σε απόσταση 400 μέτρων από την έκρηξη" και πως είδε "ανθρώπους να πέφτουν καταγής και μετά να τρέχουν πανικόβλητοι".

"Άκουσα ανθρώπους να ουρλιάζουν Ήταν ο απόλυτος τρόμος. Είδα γυναίκες να κλαίνε αναζητώντας απελπισμένες τους συζύγους ή τα παιδιά τους", πρόσθεσε.

Ένας πρώτος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 95 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της πόλης, "οι περισσότεροι από τους οποίους γυναίκες και παιδιά", σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας Ουαχιντουλάχ Μαγιάρ.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ ανέλαβε, στα κοινωνικά δίκτυα, την ευθύνη για την επίθεση, προσθέτοντας πως πραγματοποιήθηκε από έναν καμικάζι.

Η επίθεση "πραγματοποιήθηκε εναντίον ενός εχθρικού κέντρου στρατολογίας. Δεκάδες στρατιώτες και αστυνομικοί σκοτώθηκαν και τραυματίσθηκαν", διαβεβαίωσε. "Η επίθεση έλαβε χώρα σε ένα μέρος όπου δεν επιτρέπονταν οι μετακινήσεις αμάχων", επέμεινε.

Οι άμαχοι εξακολουθούν να πληρώνουν βαρύ φόρο αίματος στη σύγκρουση. Ο ΟΗΕ αποκάλυψε πως ο Ιούλιος ήταν ο πιο αιματηρός μήνας από τον Μάιο 2017, καθώς σ' όλη τη χώρα σκοτώθηκαν ή τραυματίσθηκαν περισσότεροι από 1.500 άμαχοι. Το 2018 σκοτώθηκαν 3.804 άμαχοι, οι 900 από τους οποίους ήταν παιδιά.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε ενώ οι Ταλιμπάν διεξάγουν εδώ και έναν χρόνο συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας όγδοος γύρος διαπραγματεύσεων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ντόχα του Κατάρ. Τα δύο μέρη έχουν εκφράσει ικανοποίηση για την "εξαιρετική πρόοδο" που πραγματοποιείται στις συνομιλίες αυτές καθώς και την ελπίδα ότι θα είναι σε θέση να υπογράψουν μια διμερή ειρηνευτική συμφωνία.

#Kabul: At least 20 killed and 100 others, including women and children were #wounded after a car #bomb exploded outside a #police station in Kabul, #Afghanistan, on August 7, 2019. Health #officials said. #Taliban #claimed responsibility in a statement. Shamriz Sabawoon/ (AMA) pic.twitter.com/f52Zl9cxGv