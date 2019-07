Τραμπ κατά Κίνας: Περιμένουν να εκλεγεί Δημοκρατικός πρόεδρος για να συνεχίσουν να μας ληστεύουν

Επίθεση στην Κίνα, κατηγορώντας την ότι δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της για αύξηση αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter, ανήμερα της επανέναρξης του διαλόγου Ουάσινγκτον - Πεκίνου για το ζήτημα των μεταξύ τους εμπορικών σχέσεων.

Σημείωσε παράλληλα ότι πιστεύει πως οι Κινέζοι ελπίζουν να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του 2020 στις ΗΠΑ ο Δημοκρατικός υποψήφιος, προκειμένου να συνεχίσουν να "ληστεύουν" εμπορικά την Αμερική.

"Η Κίνα δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά, η χειρότερη χρονιά της τα τελευταία 27 χρόνια - έπρεπε να έχει αρχίσει ήδη να αγοράζει αγροτικά μας προϊόντα - δεν υπάρχουν σημάδια ότι το κάνει. Αυτό είναι το πρόβλημα με την Κίνα, απλώς δεν προχωρούν. Η οικονομία μας έχει γίνει πολύ μεγαλύτερη της κινεζικής οικονομίας τα τελευταία 3 χρόνια. Η ομάδα μου διαπραγματεύεται μαζί τους αυτή τη στιγμή, ωστόσο όλο αλλάζουν τη συμφωνία στο τέλος προς όφελός τους. Πιθανότατα περιμένουν τις εκλογές μας για να δουν εάν θα εκλεγεί κάποιος από τους Δημοκρατικούς ψοφοδεείς σαν τον Νυσταλέο Τζο (σ.σ. Μπάιντεν). Τότε θα κάνουν μια εκπληκτική συμφωνία, όπως τα προηγούμενα τριάντα χρόνια και θα συνεχίσουν να ληστεύουν τις ΗΠΑ, καλύτερα και σε πιο μεγάλη κλίμακα σε σχέση με πριν. Το πρόβλημα με το να περιμένουν είναι, ωστόσο, ότι, εάν ή μάλλον όταν κερδίσω, η συμφωνία θα είναι πολύ πιο σκληρή από αυτήν που διαπραγματευόμαστε τώρα ή ίσως δεν θα υπάρξει καθόλου συμφωνία. Κρατάμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας, οι προηγούμενοι ηγέτες μας ποτέ δεν τα είχαν!", καταλήγει ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους.

China is doing very badly, worst year in 27 - was supposed to start buying our agricultural product now - no signs that they are doing so. That is the problem with China, they just don’t come through. Our Economy has become MUCH larger than the Chinese Economy is last 3 years....

...to ripoff the USA, even bigger and better than ever before. The problem with them waiting, however, is that if & when I win, the deal that they get will be much tougher than what we are negotiating now...or no deal at all. We have all the cards, our past leaders never got it!