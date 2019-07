Καλιφόρνια: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε φεστιβάλ τροφίμων -τέσσερις νεκροί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11:05

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν στην επίθεση χθες Κυριακή σε φεστιβάλ τροφίμων και ποτών στο Γκίλροϊ της Καλιφόρνια, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης, Σκοτ Σμίθι, διευκρινίζοντας ότι στον απολογισμό αυτόν συμπεριλαμβάνεται ο δράστης.

Η αστυνομία εκτιμά ότι και ένας δεύτερος δράστης εμπλέκεται στην επίθεση. "Ένα δεύτερο πρόσωπο ενεπλάκη με κάποιο τρόπο, αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς με ποιον", είπε ο Σμίθι, σημειώνοντας ότι η αστυνομία το αναζητεί.

Τα κίνητρα του ενόπλου δεν είναι ακόμη σαφή.

"Είναι απίστευτα θλιβερό και αποκαρδιωτικό μια εκδήλωση που κάνει τόσο μεγάλο καλό στην κοινότητα να αμαυρώνεται από μια τραγωδία όπως αυτή", είπε ο Σμίθι. Κατά τον επικεφαλής της αστυνομίας ο δράστης, που έκοψε έναν φράχτη για να εισβάλει στο πάρκο όπου γινόταν η ετήσια εκδήλωση, ενδέχεται να είχε έναν συνεργό.

Police say as many as 60 people were injured in an active shooter incident at Gilroy Garlic Festival, although not all injuries were from gun fire. Latest update: https://t.co/i6TFgdH9uS #gilroy #breakingnews #garlicfestival



[Warning: Video has profanity. Courtesy @wavyia ] pic.twitter.com/vOtUUIjNzo