Έκθεση-καταπέλτης της QCM για την ιταλική Bio-on SpA

Η ιταλική εταιρεία Bio-on SpA βρίσκεται στο στόχαστρο της εταιρείας διαχείρισης περιουσίας Quintessential Capital Management (QCM) του Gabriel Grego που έγινε γνωστός στη χώρα μας από την αποκάλυψη του σκανδάλου της Folli-Follie.

Σε μία έκθεση-καταπέλτη για την εταιρεία βιοπλαστικών με έδρα την Μπολόνια -εισηγμένη στην αγορά AIM του Λονδίνου- η QCM κάνει λόγο για "ένα οικοδόμημα από τραπουλόχαρτα" και για ένα "σχέδιο της διοίκησης προκειμένου να πλουτίσει εις βάρος των μετόχων".

Ειδικότερα, η QCM κατέληξε ότι ουσιαστικά όλα τα έσοδα της Bio-on προέρχονται από εικονικές εταιρείες που ελέγχονται ή συνδέονται με την ίδια, ενώ αυτές οι εικονικές εταιρείες δεν έχουν ουσιαστικά παραγωγή ή δικές τους πωλήσεις.

Στην έρευνά της η QCM βρήκε επίσης ότι υπάρχουν απαιτήσεις περίπου €60 εκατ. που δεν έχουν ποτέ συλλεχθεί. Παράλληλα, το μοναδικό εργοστάσιο της Bio-on αναπτύχθηκε με κόστη ανά τόνο 15x φορές υψηλότερα από τον ανταγωνισμό, ενώ ο όγκος της παραγωγής είναι σήμερα κοντά στο μηδέν.

Αναφέρει τέλος ότι η Banca Finnat, το μόνο ίδρυμα που καλύπτει τη μετοχή της Bio-on, φαίνεται να διατηρεί μερίδιο σε δύο εικονικές εταιρείες της Bio-on που ευθύνονται για μεγάλο μέρος των απαιτήσεων και των πωλήσεων, χωρίς να το έχει κοινοποιήσει.

"Η πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση της Bio-on είναι επισφαλής καθώς τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία είναι το αντιοικονομικό εργοστάσιό της και απαιτήσεις αμφισβητούμενης δυνατότητας ανάκτησης", αναφέρει στην έκθεση της η QCM και προσθέτει: "Βάσει των ανωτέρω, είμαστε της άποψης ότι η Bio-on οδεύει για μία καταστροφική κατάρρευση και η μετοχή αντίστοιχα είναι άχρηστη".

Ο τίτλος της εταιρείας σημειώνει βουτιά άνω του 10% στον απόηχο της έκθεσης της QCM.

