Παλαιστίνιοι προπηλάκισαν Σαουδάραβα μπλόγκερ στο Ισραήλ

Ένας Σαουδάραβας "μπλόγκερ" έγινε δεκτός με βρισιές και φτυσίματα από Παλαιστίνιους, καθώς επισκεπτόταν την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ σήμερα, προκαλώντας την σφοδρή αντίδραση αξιωματούχων της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο Μοχάμεντ Σαούντ, που παρουσιάζεται ως "ένας Σαουδάραβας μπλόγκερ" βρίσκεται στο Ισραήλ, ως μέλος μιας αντιπροσωπείας έξι "προσωπικοτήτων των μέσων ενημέρωσης" από τις αραβικές χώρες που προσκλήθηκαν από το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Ή Ένωση Δημοσιογράφων αραβικών χωρών και της Μέσης Ανατολής καταδίκασαν την επίσκεψη της αντιπροσωπείας αυτής, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ.

Palestinians attacked Saudi journalist @mohsaud08 and kicked him out of Al-Aqsa Mosque, calling him "trash, traitor Zionist". Mohammad is a part of Arab journalists delegation visiting Israel this week. pic.twitter.com/abojmM6c6x